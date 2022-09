Piłkarz FC Barcelony grozi Lewandowskiemu. "Nie będzie miał najlepszego dnia"

Eric Garcia przed 2021/2022 zamienił Manchester City na Barcelonę, w której zagrał już w 42 oficjalnych meczach. 21-latek przebywa aktualnie na zgrupowaniu reprezentacji Hiszpanii, która w sobotę zagra ze Szwajcarią w Lidze Narodów. Garcia podczas konferencji prasowej powiedział, że chciałby zmierzyć się z Robertem Lewandowskim podczas mistrzostw świata w Katarze.

"Lewandowski? To polska gwiazda, świetny zawodnik." Eric Garcia chce zagrać przeciwko klubowemu koledze

Eric Garcia był przepytywany przez dziennikarzy m.in. o relację z selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii, a także o klubowego kolegę Roberta Lewandowskiego. - Lewandowski? To polska gwiazda, świetny zawodnik - powiedział młody Hiszpan i dodał: - Mam nadzieję, że jeśli zmierzymy się z nim na mundialu, nie będzie miał swojego najlepszego dnia.

Stoper zapewnił, że przeciwko jemu i jego kolegom Lewandowski miałby problemy ze strzeleniem bramki. Garcia jest dla selekcjonera Hiszpanów Luisa Enrique jedną z wielu opcji na środku defensywny. W ostatnich szczęściu spotkaniach wybiegał trzykrotnie w pierwszym składzie, ale prawdopodobnie pojedzie z reprezentacją do Kataru. - Znaczenie Luisa Enrique? Czuję się wdzięczny i pewny siebie. Rzeczy, o które mnie prosi, są bardzo podobne do tego, co robię w Barcelonie. Za każdym razem, gdy wchodzę na boisko, staram się odzyskać pewność, którą mi dał - powiedział piłkarz o selekcjonerze.

Hiszpania mocna w Lidze Narodów. Jak będzie na mistrzostwach świata w Katarze?

Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się w sobotę ze Szwajcarią, w meczu piątej kolejki Ligi Narodów. Do tej pory "La Furia Roja" zgromadziła na swoim koncie osiem punktów i o jedno oczko wyprzedza Portugalię, z którą zmierzy się w ostatniej kolejce, we wtorek 27 września. Oba zespoły walczą o pierwsze miejsce w grupie 2. ligi A i tym samym o możliwość zagrania w play-offach.

Na tegorocznych mistrzostwach świata Hiszpania zagra w grupie z Kostaryką, Japonią i Niemcami. Właśnie ostatni z tych zespołów jest wskazywany jako główny rywal Hiszpanii, w walce o pierwsze miejsce w grupie E. Podopieczni Luisa Enrique pierwszy mecz w Katarze zagrają 23 listopada o 17:00, a ich rywalem będzie Kostaryka.

Lewandowski i kibice reprezentacji Polski na pewno nie mieliby nic przeciwko meczowi z Hiszpanią na mistrzostwach świata. Drabika turnieju jest tak ustawiona, że obie drużyny mogłyby na siebie trafić najwcześniej w półfinale.