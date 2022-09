Po decyzji UEFA rozgorzała dyskusja w Rosji. Rozważają trzy drogi

We wtorek podano oficjalną informację, że Rosja nie zagra na EURO 2024. FIFA i UEFA zdecydowały się na wykluczenie "Sbornej" z rywalizacji we wszystkich organizowanych przez siebie rozgrywkach. Pojawiają się plotki o rzekomym przeniesieniu się Rosji do innej federacji niż UEFA, a selekcjoner tamtejszej kadry Walerij Karpin komentuje.

Rosja może opuścić UEFA. Trener nie jest zaskoczony

Jak podaje portal sport.ru w Rosji na nowo rozpoczęła się dyskusja na temat opuszczenia UEFA przed tamtejszą federację piłkarską. Na konferencji prasowej, w której udział wziął selekcjoner reprezentacji Rosji Walerij Karpin, nie był zaskoczony decyzją o wykluczeniu jego kraju z EURO 2024. - Ta decyzja nic nie zmienia, bo w ogóle nie mówiło się o naszym powrocie. Dlaczego miałbym być w szoku? - i dodaje: - Ktokolwiek spodziewał się innej decyzji?

Karpin, został zapytany o możliwe odejście Rosji spod szyldu UEFA. - To zależy, o jakim czasie mówimy. Jeśli chodzi o najbliższe pół roku, to nie ma na to szans. Jeśli jednak mówimy o 2-3 latach to myślę, że jest to możliwe. Chciałbym, żeby ta sytuacja rozwiązała się w ciągu roku - powiedział.

Trzy możliwe rozwiązania sytuacji Rosji i powrót do gry

W Rosji opracowano już trzy scenariusze działania, związanego z futbolem. Jednym z nich jest właśnie ucieczka pod egidę azjatyckiej federacji. Drugą opcją ma być przeczekanie sytuacji w Europie i nadzieja na zdjęcie sankcji nałożonych przez UEFA i FIFA. Trzecia możliwość dotyczy skoncentrowania się na rozgrywkach krajowych i organizacji turniejów jedynie w Rosji.

Reprezentacja Rosji powróci do gry w sobotę, a jej przeciwnikiem będzie Kirgistan. Dla piłkarzy Walerija Karpina będzie to pierwsze międzypaństwowe spotkanie od listopada 2021 roku. Trener Karpin na pewno poprowadzi Rosję w listopadowym sparingu z Iranem, ale jego przyszłość nie jest znana. Kontrakt szkoleniowca z rosyjską federacją wygasa z końcem roku, a sam zainteresowany nie jest pewny, czy go przedłuży.

