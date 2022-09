Osiem europejskich państw z taką samą opaską na MŚ 2022. Bez Polski

Już w listopadzie rozpoczną się mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze. Można się spodziewać, że im bliżej mundialu, tym więcej będzie mówiło się o kontrowersjach wokół kraju, który jest gospodarzem imprezy. A tych kontrowersji jest mnóstwo. Od lat wiadomo, że Katar otrzymał prawo do organizacji turnieju na skutek korupcji. Istotnym tematem poruszanym w kontekście mundialu są również prawa człowieka, które w Katarze są nagminnie łamane. Przypomnijmy, że sytuacja imigranckich robotników pracujących na budowach m.in. stadionów jest katastrofalna. Tysiące z nich straciło życie.

Kapitanowie ośmiu europejskich reprezentacji będą grać z tęczowymi opaskami na MŚ

W Katarze panuje również bardzo rygorystyczne prawo dotyczące mniejszości seksualnych. Aktywność homoseksualna jest tam traktowana jako przestępstwo i grozi za nią nawet kara śmierci. Nie dziwią więc obawy kibiców LGBTIQ+, o to, czy podczas mundialu będą mogli czuć się bezpiecznie. " 20 hoteli rekomendowanych przez FIFA na mistrzostwa świata w Katarze niechętnie podchodzi do goszczenia par homoseksualnych. A kolejne trzy tego odmawia - wynika z informacji, do których dotarły skandynawskie media" – pisał na Sport.pl Bartłomiej Kubiak.

Pojawiły się głosy, że reprezentacje powinny zbojkotować taki mundial. Do tego oczywiście nie doszło. Ale teraz okazuje się, że piłkarze chcą zamanifestować sprzeciw wobec dyskryminacji i łamaniu praw człowieka. Angielski związek piłki nożnej (FA) poinformował, że kapitan angielskiej kadry Harry Kane na mistrzostwach świata będzie nosił specjalną opaskę kapitańską, promującą kampanię "OneLove" na rzecz integracji i walki z dyskryminacją. Wraz z Anglikami do akcji dołączyło 9 państw: Holandia, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i Walia. Oczywiście, nie wszystkie z nich zakwalifikowały się na mundial. Ale kapitanowie Szwecji i Norwegii będą nosić opaskę w innych meczach międzynarodowych. Spośród europejskich reprezentacji do akcji nie dołączyły Serbia, Chorwacja, Portugalia, Hiszpania oraz Polska. Na MŚ 2022 w Katarze Robert Lewandowski - kapitan reprezentacji Polski - ma zabrać opaskę, którą dostał od Andrija Szewczenki, o czym więcej pisaliśmy tutaj >>

"Kampania 'OneLove', pierwotnie zainicjowana przez Holendrów, będzie wykorzystywać moc piłki nożnej do promowania integracji i wysłania wiadomości przeciwko wszelkiej dyskryminacji, gdy oczy świata spoglądają na globalną grę. Przesłanie będzie symbolizowane przez kapitanów poszczególnych męskich drużyn narodowych noszących charakterystyczną opaskę 'OneLove'" - czytamy w komunikacie angielskiego związku.

- Jako kapitanowie możemy wszyscy rywalizować ze sobą na boisku, ale wspólnie sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji. Jest to jeszcze bardziej istotne w czasach, gdy podziały są powszechne w społeczeństwie. Założenie opaski wyśle jasną wiadomość na oczach świata – powiedział Harry Kane cytowany przez oficjalną stronę angielskiej federacji piłkarskiej. Dodajmy, że akcja nie skończy się na mundialu, tylko potrwa do końca obecnego sezonu.

"Będziemy nadal prosić o więcej szczegółów na temat tego, jak zostanie zapewnione bezpieczeństwo społeczności LGBTQ+ – dodano.

Anglicy dodają, że nie jest im obojętny również los imigranckich pracowników. Ci będą mieli okazję do tego, aby spotkać się z reprezentantami Anglii. Federacja chwali się też działaniami i współpracą z FIFA, która ma doprowadzić do polepszenia sytuacji robotników w tym kraju.

"W ramach przygotowań do turnieju, federacja angielska od ponad roku prowadzi dialog z licznymi organizacjami praw człowieka, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi, aby zrozumieć kluczowe problemy w kraju i regionu" – czytamy w komunikacie.

Anglicy rozpoczną zmagania w Katarze 21 listopada meczem z Iranem. Potem zmierzą się jeszcze z USA i Walią.