Kadra Marcina Brosza gra o wszystko. Kluczowe mecze. Tylko zwycięstwo

W Gdyni rozpoczyna się turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy, w którym udział wezmą Polska, Bośnia i Hercegowina, Estonia i Włochy. Do turnieju finałowego, który odbędzie się w przyszłym roku na Malcie, awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z siedmiu grup.

"Nasz cel to wygrać grupę". Trener Brosz stawia sprawę jasno

Marcin Brosz funkcję selekcjonera reprezentacji Polski U19 objął 19 stycznia 2022 roku. Pod jego wodzą kadra jeszcze nie grała i jej pierwszym sprawdzianem będzie mecz z Bośnią i Hercegowiną w turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Europy. - Na początek czeka nas mecz z Bośnią i zdajemy sobie sprawę, że ławo nie będzie. Widzieliśmy ich w akcji, potrafią grać - mówi o najbliższym rywalu Brosz Interii. Jego zespół pełny jest zawodników grających w zagranicznych ligach i tutaj trener upatruje przewagi najbliższych przeciwników. - Te w cudzysłowie mniejsze reprezentacje mają więcej możliwości do przygotowań, bo grupują swoich zawodników w jednym miejscu i mają więcej czasu na wspólną pracę niż my.

Selekcjoner polskiej młodzieżówki o celu na turniej rozgrywany w Gdyni mówi wprost. "Na swoim terenie chcemy wygrać grupę". Ale do pierwszego miejsca mocno kandydują też Włosi. Ich reprezentacja prowadzona przez Alberto Bolliniego przepełniona jest zawodnikami grającymi w grupach młodzieżowych m.in. Juventusu.

Trzy mecze o ważny cel

Reprezentacja Polski U19, poza dzisiejszym spotkaniem z Bośnią i Hercegowiną o godzinie 18:00, zmierzy się z Estonią w sobotę 24 września oraz z Włochami we wtorek 27 września o 14:00. Celem zespołu będzie awans do przyszłorocznego turnieju finałowego, który zapewniają tylko dwa pierwsze miejsca w grupie. Na wzór innych młodzieżowych reprezentacji, trener Brosz w sierpniu zaprosił swoich zawodników na konsultacje szkoleniowe w Redzie, gdzie reprezentacja wstępnie przygotowywała się do turnieju w Gdyni.

Lista zawodników powołanych na turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy: