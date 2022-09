Holandia chce zaskoczyć świat na MŚ 2022 ws. rzutów karnych. Jest pierwsza w historii

Piłkarze reprezentacji Holandii rozegrają w najbliższych dniach ostatnie mecze grupowe w Lidze Narodów. W czwartek 22 września czeka ich starcie z Polakami na PGE Narodowym, a w niedzielę 25 września spotkanie z Walią na Johan Cruijff Arena w Amsterdamie. Po czterech kolejkach zawodnicy Louisa van Gaala są liderami 4. grupy z 10 punktami na koncie.

Zaskakujący pomysł van Gaala przed mistrzostwami świata. "Prawdopodobnie jesteśmy pierwszym krajem"

Jak donosi hiszpańska "Marca" holenderski selekcjoner zdecydował się na całkiem ciekawy krok. Van Gaal zatrudnił do pracy byłego siatkarza i trenera, Petera Murphy'ego. Ma to na celu pomoc bramkarzom w poprawie obronności rzutów karnych. Były zawodnik będzie testował graczy, ale też ma im udzielić cennych wskazówek.

71-latek wyjaśnił, dlaczego podjął taką decyzję. - Murphy ma odpowiednią wiedzę naukową w tym zakresie. Nie chcę zbyt długo z tego korzystać, ponieważ więcej krajów przechwyci ten pomysł. My prawdopodobnie jesteśmy pierwszym krajem, który zdecydował się trenować ten element w oparciu o wiedzę naukową - stwierdził selekcjoner. Van Gaal dodał, że długość współpracy będzie zależeć od jej efektów i reakcji zawodników. - Nie jest tak, że Murphy zostanie z nami na zawsze - przyznał.

Holender na mecze Ligi Narodów powołał czterech bramkarzy. Są to Jasper Cillessen (NEC Nijmegen), Mark Flekken (Freiburg/GER), Andries Noppert (Heerenveen) i Remko Pasveer (Ajax). Treningi z Murphym przejdą również Justin Bijlow (Feyenoord) i Kjell Scherpen (Vitesse). Z tej grupy selekcjoner powoła zawodników, którzy polecą do Kataru. Tam van Gaal chciałby mieć do dyspozycji czterech bramkarzy, jednak musi czekać na pozwolenie FIFA. - Federacja nie dała nam jasności w tej kwestii. Myślę jednak, że jest to logiczne - powiedział 71-latek.

Reprezentacja Holandii podczas tegorocznego mundialu będzie rywalizować w grupie A. Jej rywalami będą Katar, Ekwador i Senegal. Ostatnim międzynarodowym sukcesem drużyny był brąz mistrzostw świata z 2014 roku.

