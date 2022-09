Wulkan zatrzymał Lewandowskiego przed wielkim transferem. Hiszpanie wspominają

Lato 2010 roku. Lewandowski kończy sezon w Lechu jako mistrz Polski, a także król strzelców z 18 trafieniami na koncie. Zgłasza się po niego, grający wówczas w Premier League, Blackburn Rovers. Niespodziewanie jednak wybucha islandzki wulkan Eyjafallajokul, którego erupcja wstrzymuje loty w Europie na kilka tygodni. Opcja angielska nie wchodzi w grę. Wyścig po Polaka wygrywa Borussia Dortmund. Sprawę sprzed 12 lat przypomina hiszpańskie Mudno Deportivo, zadając pytanie "Co by się stało, gdyby wtedy odszedł do Premier League?"

Fot. Joan Monfort / AP Photo