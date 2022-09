Hajto przyznał się, że błędnie oceniał Milika. "Zaskoczył mnie"

– Zaskoczył mnie pozytywnie – zaczął Hajto. Były reprezentant Polski wypowiedział się na temat napastnika reprezentacji Polski w programie "Cafe Futbol". – Odszedł do Marsylii i nie był tam pierwszym wyborem trenera. Cały czas były perturbacje. Jak zobaczyłem, że idzie do Juventusu, to pomyślałem sobie, że mogą być ciężary i nie będzie miał łatwo. Zaskoczył mnie, bo tak naprawdę to on teraz jest numerem jeden, a nie Vlahović.

Milik drugą opcją

Tomasz Hajto nawiązał do Dusana Vlahovica, który pół roku temu zamienił Fiorentinę na Juventus za rekordową sumę 81 milionów euro. Serb miał świetne wejście w drużynę i z marszu zapracował na status gwiazdy.

Tego lata długo trwały spekulacje w sprawie przyjścia drugiego napastnika do Juventusu, a bliżej do Turynu miał klubowy kolega Roberta Lewandowskiego, Memphis Depay. Milik zdaniem włoskich dziennikarzy był "planem b", ale to ostatecznie nie Depay, a Milik trafił do Juve. Sprawie pomogły z pewnością koneksje między Marsylią a Juventusem – prezydentem klubu z Francji jest Pablo Longoria, a dyr. sportowym Javier Ribalta. Obaj mężczyźni w przeszłości pracowali w strukturach Juventusu.

Na dwójkę napastników

- Przyjdą mecze, w których możemy zagrać dwoma napastnikami lub takie – oby nie – że Robert będzie miał problemy. Wówczas z tyłu masz takiego Milika grającego w Juventusie. Obyśmy mieli więcej takich "problemów" w kadrze – podsumował Hajto.

Wielu ekspertów nawiązuje do współpracy Lewandowskiego z Milikiem z czasów eliminacji Euro 2016 i na turnieju finałowym. Reprezentacja Biało-Czerwonych prowadzona wówczas przez Adama Nawałkę imponowała skutecznością, a dwójka napastników to była wizytówka tamtej drużyny.

W obecnych rozgrywkach Milik uzbierał 3 bramki w 6 meczach – 2 trafienia w Serie A i jedno w Lidze Mistrzów przeciwko Benfice. Polak ma spore szanse dobrą grą, przekonać Juve do transferu definitywnego. Obecnie jest wypożyczony na 12 miesięcy, a kwota wykupu to 2 miliony euro.