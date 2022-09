Wybór mógł być tylko jeden. Lewandowski oczarował kibiców

„Lewandowski bez wątpienia najlepszym piłkarzem Barcelony", czytamy w hiszpańskiej Marce. Napastnik w tym oknie przeniósł się z Bayernu Monachium do Dumy Katalonii i z marszu stał się generałem ofensywy Xaviego. W samej LaLiga strzelił 8 goli i zanotował 2 ostatnie podania, co wywindowało go na szczyt klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej. Do tego popisał się hat-trickiem w 1. kolejce meczu Ligi Mistrzów przeciwko Victorii Pilzno. Poza imponującym dorobkiem strzeleckim jest najważniejszą postacią ofensywy Barcelony, przez co nie może dziwić, że jako jedyny otrzymał od kibiców średnią notę powyżej "9".

Zobacz wideo Lewandowski i Szewczenko na murawie. Wyjątkowa chwila dla Ukrainy i Polski

Marca o Pedrim: "Lewandowski odebrał mu tron, ale nadal jest idolem"

Doceniony przez kibiców Barcelony został również Pedri, który otrzymał średnią notę 8,3. Pomocnik od sezonu 2020/21 rozkochał w sobie kibiców Barcelony i jest jednym z ich ulubieńców. Mimo ogromnej sympatii to właśnie Lewandowski został oceniony najwyżej, a pod nazwiskiem błyskotliwego 19-latka Marca zamieściła krótki komentarz: "Lewandowski odebrał mu tron, ale on wciąż jest idolem".

"Balde to najlepszy obrońca Barcy w tym sezonie", czytamy pod nazwiskiem innego, chwalonego 19-latka ze szkółki Barcelony. Balde, podobnie jak Pedri, otrzymał od kibiców Dumy Katalonii średnią not 8,3. Alejandro Balde jest bez wątpienia jednym z odkryć tego sezonu.

Najstarsi, najgorsi

Na końcu listy znaleźli się weterani Barcelony – Jordi Alba i Gerard Pique, którzy w tym sezonie pełnią rolę rezerwowych. Ten pierwszy przed sezonem był łączony z kilkoma klubami, a Xavi mówił wprost, że na pozycji lewego obrońcy widzi innych piłkarzy. Pique również w tym sezonie częściej oglądany jest na ławce. Obaj otrzymali średnią not 4,4. Pod fotografiami obu obrońców Marca napisała krótko: "poniżej oczekiwań".

Barcelona z 5 zwycięstwami i 1 remisie jest vice-liderem w tabeli LaLiga i traci dwa punkty do Realu Madryt. „Królewscy" są na razie bezbłędni – mają na koncie komplet punktów. W Lidze Mistrzów Duma Katalonii zanotowała 1 wygraną i 1 porażkę, a polegli przeciwko byłej drużynie Roberta Lewandowskiego, z Bayernem Monachium 0:2.