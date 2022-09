Roberto Carlos zmienił zdjęcie profilowe. To wiele znaczący gest

Vinicius Junior w ostatnim czasie był mocno krytykowany za sposób, w jaki celebruje zdobyte bramki. Brazylijczyk czyni to tańcząc sambę, co uznano za gest lekceważący rywali. Zawodnik musiał zmierzyć się z falą krytyki, ale też paskudnych rasistowskich komentarzy. Podczas niedzielnych derbów Madrytu kibice Atletico wykrzykiwali w jego kierunku: "Jesteś małpą, Vinicius, jesteś małpą" i wydawali charakterystyczne dla tego zwierzęcia odgłosy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Szewczenko na murawie. Wyjątkowa chwila dla Ukrainy i Polski

Roberto Carlos nie godzi się na rasizm w piłce i wspiera Viniciusa Juniora. Opublikował mocne zdjęcie

Wcześniej w 22-latka mocno uderzył także były prezes Stowarzyszenia Hiszpańskich Agentów Pedro Castro. To właśnie on jako pierwszy nazwał Vinicusa małpą. - Jeśli strzelisz gola i chcesz po tym tańczyć sambę, to idź na Sambodrom. Na boisku musisz szanować kolegów i przestać zachowywać się jak małpa - stwierdził.

Joga bonito w polskiej wersji. Mikołaj Zastawnik zabawił się z rywalami [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Sam zainteresowany stara się nie przejmować rasistowskimi atakami, a po golach Realu w starciu z Atletico znów zaprezentował wszystkim swoje taneczne ruchy. Vinicius może liczyć także na wsparcie swoich rodaków. Solidarność z nim pokazali w ostatnich dniach m.in. Neymar, Rodrygo, czy legendarny Ronaldo Luis Nazario. Teraz na wymowny gest zdecydował się także inny ikoniczny piłkarz "Canarinhos", Roberto Carlos.

49-latek zaktualizował swoje zdjęcie profilowe na Twitterze. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt, że jest to małpa w koszulce reprezentacji Brazylii. Tym sposobem Roberto Carlos ewidentnie solidaryzuje się z młodszym kolegą. A sposób, w jaki to robi, spodobał się kibicom. Fotografię polubiło już ponad 160 tysięcy ludzi, a blisko 13 tysięcy podało tweet dalej. Warto dodać, że fotografia ta pojawiła się też na Instagramie emerytowanego piłkarza.

Roberto Carlosa nie trzeba przedstawiać prawdziwym kibicom piłki nożnej. Filigranowy lewy obrońca to jeden z najlepszych defensorów w historii. Z Realem Madryt m.in. trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów i cztery razy mistrzostwo Hiszpanii. Z drużyną narodową wywalczył mistrzostwo świata podczas turnieju w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku. Cztery lata wcześniej zdobył z kolegami srebrny medal.

Lewandowski i Szewczenko na murawie. Wyjątkowa chwila dla Ukrainy i Polski