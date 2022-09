Reprezentant Ukrainy oburzony w Berlinie. "Wędruję po mieście i widzę te śmieci"

Yukhym Konplya na co dzień reprezentuje barwy Szachtara Donieck, ale kiedy znajdował się w Berlinie, zauważył rosyjską flagę na jednym z budynków. Piłkarz nie krył swojego oburzenia i dodał na Instagramie wymowną relację.

"Co to jest???" Konoplya oburzony rosyjską flagą

Na Instagramie piłkarza Szachtara Donieck i reprezentacji Ukrainy Yukhym Konplyi pojawiła się relacja ze spaceru po Berlinie. Piłkarz zrobił zdjęcie rosyjskiej fladze, która widniała na dachu ambasady Rosji. Do zdjęcia dodał wymowny podpis: "Wędruję po Berlinie i widzę te śmieci. Co to jest???"

Piłkarz nie krył swojego oburzenia tym, co zobaczył, a jeszcze kilka dni wcześniej piłkarze dni wcześniej piłkarze Szachtara zwyciężyli w Niemczech z RB Lipsk 4:1 i świętowali wraz z flagą Ukrainy.

Nie tylko Konoplya się denerwuje. Wcześniej selekcjoner reprezentacji Ukrainy.

W kwietniu selekcjoner reprezentacji Ukrainy Ołeksandr Petrakow powiedział brytyjskiej gazecie "The Guardian", że w razie potrzeby jest gotów chwycić za broń i "zabić dwie lub trzy osoby". Zadeklarował też, że rosyjscy sportowcy powinni zostać wykluczeni ze wszystkich międzynarodowych zawodów sportowych. Selekcjoner reprezentacji Ukrainy może mieć przez to kłopoty. Jak podaje serwis Sport Express rosyjska federacja zgłosiła sprawę do UEFA i FIFA.



- Rosyjski Związek Piłki Nożnej rzeczywiście zwrócił się do FIFA i UEFA, m.in. w związku z wypowiedziami głównego trenera reprezentacji Ukrainy, które są wyraźnie dyskryminujące w stosunku do Rosji i obywateli naszego kraju. Uważamy, że takie wyrażenia są niedopuszczalne, co przyciągnęło uwagę FIFA i UEFA"- czytamy w informacji.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę FIFA i UEFA postanowiły wykluczyć reprezentację Rosji oraz rosyjskie kluby z rozgrywek organizowanych przez obie federacje.