Oficjalnie. Jest decyzja ws. udziału reprezentacji Rosji w Euro 2024

Po ataku Rosji na Ukrainę większość światowych federacji zdecydowała się na wykluczenie sportowców Sbornej z rywalizacji. Po zamieszaniu związanym z barażami o mistrzostwa świata w Katarze i niechęci między innymi reprezentacji Polski do gry przeciwko Rosjanom na taki sam krok zdecydowały się FIFA i UEFA. Federacje zawiesiły reprezentację Rosji.

EURO 2024 bez Rosji. Jest oficjalna decyzja UEFA

To wykluczyło reprezentację kraju agresora z walki o tegoroczny mundial. Jak się okazuje, Rosjan zabraknie także podczas mistrzostw Europy w 2024 roku. Taką informację przekazał szef ukraińskiego związku, Andrij Pawełko. Z jego doniesień wynika, że UEFA wykluczyła Rosję z losowania grup eliminacyjnych EURO.

Eliminacje do organizowanej w Niemczech imprezy rozpoczną się w przyszłym roku. Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się 9 października we Frankfurcie.

Do walki o organizację EURO 2024 zgłosiły się Niemcy i Turcja. 27 września 2018 roku poinformowano, że gospodarzem imprezy będą nasi zachodni sąsiedzi. Najlepsze drużyny Europy będą rywalizować na stadionach w Berlinie (Stadion Olimpijski), Monachium (Allianz Arena), Dortmundzie (Signal Iduna Park), Gelsenkirchen (Veltins-Arena), Stuttgarcie (Mercedes-Benz Arena), Hamburgu (Volksparkstadion), Düsseldorfie (Merkur Spiel-Arena), Kolonii (RheinEnergieStadion), Lipsku (Red Bull Arena) oraz we Frankfurcie nad Menem (Commerzbank-Arena).

Pewni udziału w imprezie są, póki co tylko organizatorzy. Łącznie w walce o mistrzostwo Europy udział wezmą 24 reprezentacje. Zostaną one podzielone na sześć grup po 4 drużyny. Do 1/8 finału awansują po dwie ekipy z każdej z grup i cztery najlepsze drużyny z klasyfikacji zespołów z trzecich miejsc. Wywalczonego w 2020 roku tytułu będą bronić Włosi. EURO 2024 odbędzie się w dniach 14 czerwca - 14 lipca.

