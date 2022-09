Joga bonito w polskiej wersji. Mikołaj Zastawnik zabawił się z rywalami [WIDEO]

Futsal słynie z widowiskowej gry. Zawodnicy grający na hali często mogą pochwalić się wysokim poziomem wyszkolenia technicznego. Brazylijski Falcao czy Ricardinho z Portugalii wielokrotnie zachwycali oczy kibiców sztuczkami technicznymi, czy efektownymi bramkami. Tym razem też oglądaliśmy jogę bonito, ale w wykonaniu polskiego piłkarza.

Polak zachwycił w Jastrzębiu-Zdroju. Fenomenalne trafienie w eliminacjach MŚ w futsalu

Reprezentacja Polski prowadziła już 1:0 na nieco ponad trzy minuty przed końcem pierwszej połowy. Wtedy Grecy nieco się zagubili. Mikołaj Zastawnik wykorzystał błąd, przejął piłkę i od razu ruszył na bramkę rywala. Zatrzymać go próbowało jeszcze dwóch zawodników, ale wtedy Zastawnik pokazał, jak powinno się dryblować.

Zakręcił obu piłkarzy reprezentacji Grecji i stanął sam na sam z bramkarzem. Na podjęcie decyzji miał sekundę, więc wybrał podcinkę. Udało mu się przelobować bramkarza. Piłka znalazła się w siatce i było już 2:0 dla reprezentacji Polski.

Ostatecznie reprezentacja Polski wygrała 3:0 z Grecją. Oprócz Zastawnika do bramki trafiali też Mateusz Mrowiec i Remigiusz Spychalski. Spotkanie rozegrano w hali, z której na co dzień korzystają siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Zgodnie z terminarzem w październiku i listopadzie, a potem w lutym i marcu 2023 roku rozegrane zostaną wszystkie mecze grupowe eliminacji do MŚ w futsalu. Kolejnym rywalem Biało-Czerwonych będzie Azerbejdżan. Mecz odbędzie się 7 października.

Drużyny biorące udział w eliminacjach podzielono na dwanaście grup po trzy zespoły z każdej. Pewni awansu są zwycięzcy każdej grupy. Do tego grona dołączą cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc. Pozostałe osiem ekip powalczy o awans w barażach.

