Paul Pogba objęty policyjną ochroną we Włoszech

Saga z udziałem braci Pogba ciągnie się już od dłuższego czasu. W lipcu tego roku francuski piłkarz złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, którego miał dopuścić się jego starszy brat Mathias i trzech kolegów z młodości. Chodziło o wyłudzenie 13 milionów euro. Jak informował "The Guardian" Mathias został zatrzymany przez angielską policję i spędził noc z 13 na 14 września w areszcie. Dwa dni później przyznał się do winy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kogo podziwia Milik? "Zawsze on był moim idolem"

Paul Pogba został objęty ochroną policyjną. Włosi wolą dmuchać na zimne

Wcześniej starszy z braci Pogba w mediach społecznościowych zapowiedział, że pokaże światu kompromitujące Paula materiały. Później nagrał też film w czterech językach. Swojego brata nazwał "tchórzem, zdrajcą i hipokrytą". Dodał, że przez niego prawie umarł.

Oprócz Mathiasa policja zatrzymała także trzech pozostałych podejrzanych. Szantażyści, oprócz próby wyłudzenia, pojawiali się także w miejscu pracy francuskiego pomocnika. W kwietniu odwiedzili go w Manchesterze, a po przenosinach do Juventusu pojawili się również w ośrodku szkoleniowym klubu. Bandyci dopuścili się też porwania zawodnika, które ten opisał w zeznaniach przed sądem.

- Pamiętam tylko jedno. Bardzo się bałem. Nie wiedziałem, do czego są oni zdolni. Dwóch mężczyzn wycelowało we mnie broń. Wtedy nie miałem innego wyjścia i w obawie o własne życie zapewniłem ich, że zapłacę tyle, ile oczekują - przyznał Paul, cytowany przez gazetę "Le Monde".

Piłkarz Bayernu wziął lekcje ze śpiewakiem operowym. Pomogło. Gra znakomicie

Teraz pojawiły się kolejne informacje w tej sprawie. Jak donosi "Le Parisien" Paul Pogba otrzymał ochronę policyjną we Włoszech. Zdecydowano się na ten środek w celu zapewnienia piłkarzowi bezpieczeństwa.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kłopoty rodzinne to nie jedyny problem francuskiego pomocnika. 29-latek przeszedł niedawno operację kolana i według pierwszych informacji miał wrócić do gry dopiero w styczniu. Ostatnie doniesienia są znacznie bardziej optymistyczne. Jak donosi dziennik "L'Equipe" chirurg zawodnika przyznał, że jeśli rekonwalescencja przebiegnie zgodnie z planem, Pogba może być gotowy do gry już z początkiem listopada.

To bardzo dobre wieści dla Francuzów, którzy w Katarze będą bronić mistrzowskiego tytułu. Trójkolorowi będą rywalizować w grupie D, a ich rywalami będą reprezentacje Australii, Danii i Tunezji.

Lewandowski: Nie byłem zadowolony z tak szybkiego powrotu do Monachium