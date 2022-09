Cannavaro dogadany. Nowa praca. Będzie trenował dwóch Polaków

Fabio Cannavaro piłkarską karierę zakończył w 2012 roku i już w 2013 roku pełnił funkcję asystenta trenera w Al-Ahli (UAE). W styczniu mówiło się, że Cannavaro zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, a dziś ma zostać ogłoszony noweym trenerem Benevento Calcio z Kamilem Glikiem i Krzysztofem Kubicą w składzie.

Podpisy już dziś. Fabio Cannavaro ma objąć Benevento

Mistrz Świata z 2006 roku Fabio Cannavaro według doniesień Sky, we współpracy z dziennikarzem Gianlucą Di Marzio, zostanie dziś trenerem Benevento Calcio. Klub oraz potencjalny trener są już dogadani i brakuje tylko finalizacji umowy. Drużyna z Benewentu źle rozpoczęła sezon Serie B i zajmuje dopiero 13. miejsce w ligowej tabeli.

Cannavaro miałby zastąpić na tym stanowisku Fabio Casertę, który w klubie pracuje od 15 czerwca 2021 roku. W poprzedniej kampanii Benevento walczyło o do samego końca o awans do Serie A, ale przegrało w półfinale baraży z Pisą. Trenera Casertę zostawiono w klubie, ale jak donosi "La Gazetta dello Sport" jego czas w klubie dobiega końca i pojawia się szansa do zdobywcy Złotej Piłki z 2006 roku.

Cannavaro trenerem Kamila Glika i Krzysztof Kubicy

W zespole Benevento Calcio występuje dwóch polskich zawodników. Kamil Glik, który przebywa właśnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski oraz Krzysztof Kubica, który w lecie przeniósł się do Włoch z Górnika Zabrze. Od początku sezonu Glik zagrał po 90 minut w każdym meczu swojego klubu, a Kubica uzbierał 21 minut, dzięki dwóm wejściom z ławki. Cannavaro, który w trakcie swej kariery grał m.in. dla Parmy, Juventusu i Realu Madryt ma stać się osobą, która wyciągnie Benevento z trudnej sytuacji. Klub spisuje się poniżej oczekiwań, którymi był ponowny awans do włoskiej elity. W dotychczasowych spotkaniach sześciu spotkaniach wygrał tylko dwukrotnie, raz remisował i trzy razy przegrywał.

Fabio Cannavaro według doniesień włoskich mediów podpisze dziś kontrakt z Benevento Calcio i będzie to dla niego pierwsza trenerska posada w ojczyźnie. Do tej pory, w roli pierwszego trenera w piłce klubowej, pracował dwukrotnie w chińskim Guangzhou Evergrande FC (mistrzostwo kraju w sezonie 2018/2019), saudyjskim Al-Nassr FC oraz chińskim Tianjin Tianhai. Jego ostatnią trenerską pracą było prowadzenie reprezentacji Chin, z której odszedł 28 kwietnia 2019 po dwóch meczach z powodów rodzinnych.