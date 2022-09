Ronaldinho był bankrutem, ale znów stał się milionerem

Ronaldinho przez lata gry stał się marką sam w sobie. Jeden z liderów złotej brazylijskiej drużyny z mistrzostw świata w 2002 roku przez lata czarował swoimi umiejętnościami, zachwycając kibiców na całym świecie. Doskonała gra w połączeniu z popularnością i sympatią ze strony całej rzeszy fanów musiały przynieść piłkarzowi olbrzymi majątek. Podsumowania osiągnięć finansowych jednej z największych gwiazd w historii futbolu dokonał portal Sportsbrief.com.

Taki jest majątek Ronaldinho. Ile zarobił słynny Brazylijczyk, ile ma domów, jakie samochody?

Jak podaje strona, wartość netto Ronaldinho wynosi 90 milionów dolarów. Słynny piłkarz posiada także imponującą kolekcję samochodów. W jego garażu znaleźć można ekskluzywne maszyny, do których należą: Lamborghini Aventador, Porsche Carerra S, Ferrari 458, Bugatti Veyron, Hummer H2 czy Audi R8. Poza tym Ronaldinho inwestował w nieruchomości. W sumie posiada on sześć domów na całym świecie. Te najbardziej znane znajdują się w Grecji, w Barcelonie, na Florydzie, w Brazylii i nad Jeziorem Como we Włoszech.

Ronaldinho krezusem, a niedawno był bankrutem i siedział w więzieniu

To nie lada wyczyn, bo jeszcze do niedawna Brazylijczyk był bankrutem, a jak podawały media, miał na koncie jedynie ... 6 euro. Piłkarz stracił niemal całe oszczędności, po tym jak zaangażował się w niepewne inwestycje tj. platformę rybacka. Jego majątek (samochody, zegarki, sprzęt elektroniczny) został zastawiony, a sam piłkarz miał zakaz opuszczania kraju. Zakaz złamał i udał się do Paragwaju, gdzie posługiwał się fałszywym paszportem, za co ... trafił do więzienia.

Ronaldinho wyszedł za kaucją po 32 dniach. Od tamtej pory minęły dwa lata, a brazylijski piłkarz nie tylko wyszedł na prostą, ale nawet bardzo się wzbogacił. Zaangażował się w wiele biznesowych przedsięwzięć oraz kampanii reklamowych, dzięki czemu wartość jego majątku netto ma wynosić 90 mln dolarów.

