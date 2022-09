Cristiano Ronaldo zastąpi Lewandowskiego? "Bayern cierpi"

Brytyjskie media spekulowały o sensacyjnym transferze Cristiano Ronaldo do Bayernu Monachium już latem tego roku. 37-latek zdecydował się jednak zostać w Manchesterze United, ale to nie wychodzi mu na dobre. Dotychczas wystąpił w sześciu meczach Premier League i dwóch w fazie grupowej Ligi Europy. Strzelił tylko jednego gola w meczu Sheriffem Tyraspol (2:0).

Ronaldo mógłby zastąpić Lewandowskiego? Agent Portugalczyka jest w stanie otworzyć każde drzwi

Wciąż nie wiadomo, co z przyszłością Cristiano Ronaldo w Manchesterze United. Trener nie stawia na niego zbyt często, a nawet jeśli to wchodzi w mecze z ławki rezerwowych. W związku z tym wraca temat odejścia Portugalczyka, do czego będzie miał okazję już w styczniu 2023 roku. Wrócił też temat Bayernu Monachium, który notuje najgorszy start w Bundeslidze od ponad 20 lat.

- Bayern Monachium cierpi w Bundeslidze, głównie dlatego, że nie mają takiego napastnika, który pomaga zespołowi tak, jak w ostatnich latach robił to Robert Lewandowski - stwierdził Fabrizio Romano, dziennikarz świetnie zorientowany na rynku transferowym. A w kontekście możliwego dołączenia Ronaldo do drużyny mistrza Niemiec dodał: - Pozostaje otwarty. Kiedy Jorge Mendes [agent Ronaldo - przyp.red.] szuka rozwiązania, zawsze znajdzie się droga.

Romano podkreślił też, że na ten moment nie ma jednego klubu, do którego chciałby odejść Ronaldo. - Powiedziano mi, że nie prowadzą zaawansowanych rozmów z żadnym klubem. Nic nie zmieniło się wokół Cristiano Ronaldo, jest w 100 proc. skupiony na Manchesterze United. To trzeba podkreślić - powiedział.

Z wywiadu dowiedzieliśmy się również, że latem Cristiano Ronaldo był w realnym kręgu zainteresowań innego angielskiego klubu. Media pisały o Chelsea i rzeczywiście mogło dojść do takiego transferu 37-latka. Na drodze stanął jednak ówczesny szkoleniowiec Chelsea, Thomas Tuchel. - Nie chciał Cristiano Ronaldo. W lipcu wyraził się bardzo jasno, bo Todd Boehly [nowy właściciel klubu - przyp. red.] został skuszony pod koniec czerwca taką możliwością - mówił Romano.

