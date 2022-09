Szokująca decyzja van Gaala. A potem awantura z udziałem trenera Holendrów

Mistrzostwa świata zbliżają się wielkimi krokami. Jednak zanim reprezentacja Polski rozegra pierwsze spotkanie fazy grupowej, czeka ją jeszcze rywalizacja w Lidze Narodów. 22 września Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią, a trzy dni później z Walią. W poniedziałek zarówno podopieczni Czesława Michniewicza, jak i Louisa van Gaala rozpoczęli zgrupowania. Obaj trenerzy wzięli także udział w oddzielnych spotkaniach z mediami. Na konferencji prasowej Holandii emocje sięgnęły zenitu.

Louis van Gaal szokuje. Jego decyzja wywołała kontrowersje. Holender zaatakował dziennikarza. "Nie mów obraźliwie"

Selekcjoner reprezentacji Holandii powołał na spotkania Ligi Narodów czterech bramkarzy. Mowa o Jasperze Cillessenie, Marku Flekkenie, Andriesie Noppercie oraz Remko Pasveerze. W poniedziałek van Gaal wyjawił dziennikarzom, że w najbliższych dniach do drużyny dołączy jeszcze dwóch golkiperów - Justin Bijlow i Kjel Scherpen. Wszyscy bramkarze mają w środę odbyć wspólny trening i testy pod kątem obrony rzutów karnych. To będzie kluczowe w kontekście powołań na mundial.

"Szaleństwo" wokół Lewandowskiego, ale obok ważne rzeczy. PZPN nie oszczędza. Ma "biały wywiad"

- Moim celem jest znalezienie najlepszego obrońcy rzutów karnych na mistrzostwa świata. Zawsze szukam przewagi nad innymi drużynami, a wiem, że rzuty karne niejednokrotnie odgrywały najważniejszą rolę na mundialu - podkreślił 71-letni szkoleniowiec.

Jednak nie ta decyzja wzbudziła największe kontrowersje. W kolejnych minutach konferencji Holender zdradził więcej szczegółów na temat środowego treningu bramkarzy. Selekcjoner wyjawił, że zajęcia poprowadzi nie kto inny, jak Peter Murphy, a więc były trener piłki siatkowej.

Van Gaal został zapytany przez holenderskich dziennikarzy, dlaczego właśnie ten człowiek będzie zajmował się piłkarzami. - Nie będzie uczył chłopaków siatkówki, jeśli o to pytasz - krzyknął oburzony selekcjoner i dodał: - Jest on specjalistą w innej dziedzinie i uważam, że jego wiedza i doświadczenie mogą nam bardzo pomóc. Ale nie mogę zdradzić więcej szczegółów na ten temat, bo z pewnością zaraz inne drużyny też skorzystałyby z tego rozwiązania. Czy insynuujesz mi, że piłka siatkowa to gorszy sport niż futbol? Proszę tylko o jedno - nie mów obraźliwie o siatkówce - podkreślił oburzony.

Michniewicz podjął decyzję ws. Lewandowskiego. Wiemy, w ilu meczach zagra

Teraz przed Holandią dwa ostatnie spotkania w ramach Ligi Narodów. W pierwszym zmierzą się z reprezentacją Polski. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 2:2. Dla biało-czerwonych trafiali Matty Cash oraz Piotr Zieliński. Z kolei dla Holandii punkty zdobyli Davy Klaassen oraz Denzel Dumfries.

Natomiast w ostatnim spotkaniu podopieczni Van Gaala zmierzą się z Belgią. W pierwszym meczu drużyna van Gaala pewnie wygrała 4:1. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już w niedzielę 25 września po godzinie 20:45.