Szokujące sceny w Polsce. Kibice wbiegli na boisko. Na stadion wkroczyła policja

Był początek drugiej połowy meczu ósmej kolejki IV ligi grupy zachodniopomorskiej: Flota Świnoujście - Gwardia Koszalin. Wtedy doszło do awantury na trybunach. Kibice zaczęli się bić i biegać wokół boiska, ale również na samym boisku. W momencie, kiedy w pobliżu pojawiła się policja, kibice wrócili do swoich sektorów. - Proszę kibiców obydwu drużyn o zachowanie spokoju, a kibiców Gwardii o powrót do swojego sektora - mówił spiker pojedynku.

"Wywiązała się bójka"

- Tuż po strzeleniu gola pseudokibice Gwardii, najwyraźniej pogodzeni z tym, że Flota nie pozwoli sobie odebrać już tej przewagi, postanawiają poszukać innych wrażeń. Wyłamują dwa przęsła w ogrodzeniu i w poprzek boiska biegną do sektora Floty. Wywiązuje się bójka. Przerwa trwa kilkanaście minut - czytamy na portalu "Tu Świnoujście".

Pomiędzy kibicami obu drużyn doszło do bójki. Kibice obydwu drużyn zaczęli wzajemnie obrzucać się tym co mieli akurat pod ręką. W pewnym momencie było bardzo niebezpiecznie bo jak się okazało kibice z Koszalina mieli przy sobie gaz pieprzowy oraz kastety. Po chwili jednak kibice gości zaczęli się wycofywać do swojego sektora. Na stadion wkroczyła policja. Funkcjonariusze ruszyli w stronę sektorów kibiców Floty oraz kibiców gości - dodaje portal IŚwinoujście.pl.

Po ośmiu kolejkach Flota Świnoujście prowadzi w tabeli z kompletem ośmiu zwycięstw i imponującym bilansem bramkowym: 33-5. Gwardia Koszalin zdobyła 14 punktów (cztery zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki) i jest na szóstym miejscu.