"Wycelowali we mnie broń". Wyciekły wstrząsające zeznania Paula Pogby

Każdy dzień przynosi nowe informacje na temat szantażu wobec Paula Pogby. W lipcu Francuz złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zawodnik Juventusu przyznał, że padł ofiarą spisku kolegów z młodości i swojego brata Mathiasa. 29-letni pomocnik wyjawił również, że w marcu 2022 roku został uwięziony przez przyjaciół z dzieciństwa i dwóch zakapturzonych mężczyzn uzbrojonych w pistolety. Bandyci żądali od piłkarza 13 milionów euro. Ich zdaniem taką właśnie kwotę był im winny Francuz za 13 lat dyskretnej ochrony.

Pogba zdradził szczegóły przebiegu porwania. "Wycelowali we mnie broń"

W sierpniu prokuratora wszczęła śledztwo w sprawie próby zorganizowanego wymuszenia. Kilka dni temu policja zatrzymała cztery osoby podejrzane, w tym brata Pogby. Na początku Mathias nie przyznawał się do winy. Jednak dwa dni po aresztowaniu zmienił zeznania i wyjawił, że to on był inicjatorem nagrania wideo z żądaniami finansowymi od Paula.

Teraz nowe informacje w sprawie przekazał sam pokrzywdzony. Jak donosi gazeta "Le Monde", Francuz stanął przed sądem i zdradził szokujące informacje na temat przebiegu porwania.

- Pamiętam tylko jedno. Bardzo się bałem. Nie wiedziałem, do czego są oni zdolni. Dwóch mężczyzn wycelowało we mnie broń. Wtedy nie miałem innego wyjścia i w obawie o własne życie zapewniłem ich, że zapłacę tyle, ile oczekują. Zrozumcie, nie mogłem w tej sytuacji nic zrobić. Zostałem nagle napadnięty i znajdowałem się w sytuacji zagrożenia - przyznał Paul Pogba.

Na porwaniu się jednak nie skończyło. Szantażyści pojawili się także w miejscu pracy francuskiego pomocnika. Bandyci odwiedzili go w kwietniu w Manchesterze. A po przenosinach piłkarza do Juventusu pojawili się także w ośrodku szkoleniowym włoskiego klubu. Wśród podejrzanych 29-latek rozpoznał właśnie brata, Mathiasa. Pogba podzielił się tymi informacjami z klubem, a ten zdecydował się zawiadomić policję.

32-letni Mathias jest starszym bratem Paula. Jest zawodowym piłkarzem, choć nie zrobił tak błyskotliwej kariery, jak jego krewny. Grał we Francji (Quimper, Tours), we Włoszech (Pescara), w Anglii (Crewe Alexandra, Crawley Town), Hiszpanii (Manchego, Lorca, Murcia), Holandii (Sparta Rotterdam), Szkocji (Partick Thistle) czy Słowenii (Tabor Sezana). Obecnie jest bez klubu.

