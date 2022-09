Real wygrał derby, ale Ancelotti znalazł powód, by skrytykować swój zespół

Real Madryt w niedzielę pokonał na Wanda Metropolitano Atletico Madryt 2:1. Bramki w tym spotkaniu strzelali Rodrygo i Valverde po stronie "Królewskich", a dla gospodarzy gola honorowego zdobył Mario Hermoso. Ekipa Diego Simaone starała się atakować zespół Ancelottiego, nieskuteczność pod bramką mocno się zemściła, ponieważ już po pierwszej połowie goście prowadzili 2:0.

Po meczu szkoleniowiec Realu Madryt zabrał głos na konferencji prasowej. Włoch docenił oczywiście zwycięstwo nad lokalnym rywalem, ale uważa, że drużyna mogła zagrać jeszcze lepiej, gdyby piłkarze byli odpowiednio nastawieni w drugiej części spotkania.

- Jestem bardzo zadowolony z wygranej w derbach. Mieliśmy sporą przewagę, a przy wyniku 2:0 potrafiliśmy się dobrze bronić. Pomysł był taki, żeby się cofnąć i próbować stwarzać zagrożenie po prostopadłych podaniach. Jeśli Diego Simeone mówił, że dobrze broniliśmy się w niskim ustawieniu, to dziękuję. Uważam to za komplement - mówi trener "Królewskich".

- Czy w drugiej połowie zabrakło nam ambicji? Myślę, że tak. Mogliśmy naciskać wyżej - dodał 63-latek.

Real Madryt dzięki zwycięstwu nad Atletico umocnił się na pozycji lidera w La Liga. Drużyna z Santiago Bernabeu jak dotąd ma na swoim koncie 6 zwycięstw po sześciu kolejkach i nie zamierza zwalniać tempa. Los Colchoneros z kolei do tej pory uzbierali 10 punktów, co sprawia, że zajmują dopiero 7 pozycję w ligowej tabeli, tracąc punkt do strefy pucharowej i 8 do pierwszego miejsca.

