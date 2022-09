Robert Lewandowski goni wielkiego rywala w walce o Złotego Buta

Robert Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej. Po sześciu kolejkach Polak ma na koncie osiem goli. Napastnik zdobywał bramki w pięciu kolejnych meczach, w sobotę dołożył dwa trafienia w spotkaniu z zamykającym tabelę Elche (3:0). Dzięki temu poprawił swoją pozycję w klasyfikacji Złotego Buta, nagrody przyznawanej najskuteczniejszemu zawodnikowi w ligach europejskich.

Konkurowali w Bundeslidze, teraz walczą o Złoty But. Lewandowski znów ściga się z Haalandem

Osiem goli Lewandowskiego przekłada się na 16 punktów w klasyfikacji Złotego Buta. Wśród zawodników występujących w pięciu czołowych ligach europejskich jest to drugi wynik. Lepszy osiągnął wyłącznie Erling Haaland, notujący kapitalny start w Manchesterze City.

Norweg już w czasach gry w Bundeslidze próbował rzucić rękawicę Polakowi, jednak, jako że grał w znacznie słabszej drużynie, to nie był w stanie się do niego zbliżyć. Po tym, gdy przeszedł do Manchesteru City, pokazuje pełnię swojego potencjału. W siedmiu meczach Premier League aż 11 razy pokonał bramkarzy rywali, co daje mu 22 punkty w zestawieniu.

Poza Haalandem i Lewandowskim bardzo dobrze radzi sobie także Neymar, który, podobnie jak Polak, zdobył 8 goli w lidze, co przekłada się na 16 punktów w Złotym Bucie.

Złoty But 2022/23. Jak wygląda klasyfikacja?

Na tę chwilę w klasyfikacji Złotego Buta na czele są zawodnicy z lig, które grają systemem wiosna-jesień (m.in. norweska, białoruska, estońska). Ich szanse na końcowy triumf są jednak niewielkie. Wynika to z regulaminu, który przewiduje różny mnożnik w różnych ligach. W Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech każda bramka jest warta dwa punkty.

W pozostałych ligach współczynnik jest niższy i, w zależności od rozgrywek, wynosi 1,5 lub 1. W ten sposób gracze z tamtych krajów mają znacznie niższe szanse na zgarnięcie nagrody, niż piłkarze z czołowych lig.

Złoty But 2022/23. Klasyfikacja zawodników z pięciu czołowych lig

1. Erling Haaland (Manchester City) – 22 pkt. (11 goli x 2 pkt za gola)

2. Robert Lewandowski (FC Barcelona ), Neymar (Paris Saint-Germain) – 16 pkt. (8 x 2)

5. Marko Arnautović (Bologna), Sheraldo Becker (Union Berlin), Borja Iglesias (Betis), Terem Moffi (Lorient), Aleksandar Mitrović (Fulham), Harry Kane (Tottenham) – 12 pkt. (6 x 2)

Złoty But 2022/23. Klasyfikacja piłkarzy ze wszystkich lig