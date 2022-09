Dwaj Brazylijczycy chcą zostać Rosjanami. Wstyd to mało powiedziane

- Nie mam informacji, którym mógłbym się na ten temat podzielić - powiedział Luis Fernando Garcia, agent Brazylijczyków: Malcoma i Claudinho na pytanie, czy coś wie na temat tego, że piłkarze starają się o rosyjskie obywatelstwo. Jak donoszą rosyjskie media, Brazylijczycy chcą mieć obywatelstwo Rosji, która 24 lutego zaatakowała zbrojnie Ukrainę.

Malcom i Claudinho nie są zadowoleni z wysokich podatków?

Dziennikarze dopytywali agenta i powiedzieli mu, że podobno głównym motywem chęci rosyjskiego obywatelstwa jest fakt, że jeśli je będą mieć, to będą płacić mniejsze podatki. Malcom i Claudinho mają być niezadowoleni z tego, ile pieniędzy tracą na warunkach nowych kontraktów.

- Malcolm i Claudinho są całkowicie zadowoleni ze swojej pozycji w Zenicie Petersburg. W tym również z finansów. Są najlepszymi zawodnikami w lidze i chętnie wnoszą wartość dla swojego klubu - dodał agent piłkarzy w rozmowie z Bombardir.ru.

Malcom gra w rosyjskim klubie od 2019 roku. Trafił do niego z FC Barcelony, w której rozczarował. Ma on ważną umowę do 2027 roku, a według portalu Transfermarkt wyceniany jest na 22 miliony euro. W tym sezonie Malcom zagrał w dwunastu meczach. Zdobył w nich siedem bramek i miał sześć asyst.

Rok temu do Zenitu trafił za to Claudinho. On również ma kontrakt do 2027 roku, a wyceniany jest na 18 milionów euro. W tym sezonie wystąpił w dziewięciu spotkaniach, zdobył gola i miał dwie asysty.

Zenit Petersburg po dziesięciu kolejkach jest liderem ligi rosyjskiej. Ma 26 punktów, cztery więcej od FK Rostow.