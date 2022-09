Wielki sukces reprezentacji Polski "szóstek". Jest medal. Niemcy pokonani

Reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej przystąpiła do tegorocznych mistrzostw świata z nadzieją na wielki sukces. Dwa poprzednie turnieje, rozegrane w 2018 w Portugalii oraz w 2019 w Grecji, ukończyła na drugim miejscu. Do Budapesztu jechała po to, aby ponownie walczyć o jak najwyższe cele.

Reprezentacja Polski w piłce sześcioosobowej z kolejnym medalem. Zadecydował mecz z Niemcami

Podopieczni Klaudiusza Hirscha trafili do grupy C wraz ze Słowenią, Marokiem, Kostaryką i Litwą. Wszystkie mecze rozstrzygnęli na swoją korzyść, w dodatku z imponującym bilansem bramkowym 20:1.

W spotkaniu 1/8 finału polscy zawodnicy mierzyli się z Anglią, drugim zespołem grupy F, który w ostatnim spotkaniu pierwszej fazy przegrał z Ukrainą 1:7. Pomimo tego, mecz był bardzo zacięty, ale ostatecznie zakończył się zwycięstwem Polaków 4:2.

Ćwierćfinałowym rywalem reprezentacji Polski była Bułgaria. Już w 5. minucie wynik meczu otworzył Kamil Kucharski i jak się później okazało, była to bramka na wagę trzeciego z rzędu awansu do półfinału mistrzostw świata.

W meczu 1/2 finału na Polaków czekało duże wyzwanie, jakim było starcie z Kazachstanem, innym kandydatem do złota. Niestety nasi zawodnicy nie sprostali wyzwaniu i przegrali 0:3.

Zawodnicy trenera Hirscha kończyli turniej meczem o brązowy medal z Niemcami. Spotkanie lepiej rozpoczęli rywale, którzy w 8. minucie objęli prowadzenie po trafieniu Gianluki Evera. Po dwóch minutach do wyrównania doprowadził jednak Rafał Trakul.

Kolejne gole padły już w drugiej połowie. W 32. minucie Krzysztof Elsner dał Polakom prowadzenie, a w ostatniej, 40. minucie wynik na 3:1 ustalił Trakul.

Mistrzostwa świata w piłce sześcioosobowej. Polacy na podium, Brazylia mistrzami świata

W finale turnieju reprezentacja Kazachstanu zmierzyła się z Brazylią. Wszystkie bramki w tym spotkaniu padły w samej końcówce i wszystkie z nich zdobyli Brazylijczycy. Na dwie minuty przed końcem wynik spotkania otworzył Victor Bolt. W tej sytuacji Kazachowie mocno ruszyli do przodu i zdecydowali się na wycofanie bramkarza.

Manewr ten przyniósł zespołowi więcej strat niż korzyści, bowiem w doliczonym czasie gracze z Ameryki Południowej jeszcze dwukrotnie umieścili piłkę w pustej bramce. Co ciekawe, autorem gola, który ustalił wynik na 3:0, był golkiper Brazylii.