Polonia zagrała z rewelacją rozgrywek. Hit w Warszawie. Kosmiczna "jedenastka"

Kotwica Kołobrzeg to absolutna rewelacja rozgrywek II ligi. Jeszcze w zeszłym sezonie zespół ten grał w grupie drugiej III ligi, lecz przeskok na wyższy poziom rozgrywkowy, póki co nie stanowił dużego wyzwania. Do meczu z Polonią Warszawa, przystępowała w roli lidera tabeli, z fantastyczną serię, dziewięciu zwycięstw z rzędu.

Seria Kotwicy trwa

Kotwica Kołobrzeg wyśmienicie rozpoczęła niedzielny mecz. Po niespełna 60 sekundach prowadziła 1:0. Bramkę zdobył obrońca Damian Kostkowski. Polonia Warszawa szybko ruszyła do odrabiania strat. Już kwadrans później wyrównała po trafieniu Krzysztofa Kotona. Potem obie drużyny miały swoje sytuacje, ale brakowało im skuteczności. W efekcie mecz zakończył się remisem 1:1.

Gospodarze oprócz dwóch punktów, być może stracili też na dłużej bramkarza, Jakuba Lemanowicza. Podczas meczu doznał on bowiem urazu głowy i został odwieziony do szpitala.

Kotwica Kołobrzeg mimo remisu utrzymała prowadzenie w tabeli II ligi. W jedenastu meczach zdobyła aż 29 punktów (dziewięć wygranych i dwa remisy) i ma aż dziewięć punktów przewagi nad wiceliderem - Zniczem Pruszków. Polonia Warszawa jest na piątej pozycji (17 punktów).