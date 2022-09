Nowe informacje ws. szantażu Paula Pogby. Media: Jego brat czeka na decyzję sądu

Nie ma końca saga związana z konfliktem między braćmi Pogba. Starszy z nich, Mathias, wylądował areszcie po tym, jak stawił się przed śledczymi. Poza nim, w sprawie miały zostać zatrzymane trzy inne osoby. Tymczasowe aresztowanie we Francji zwykle kończy się po 24 godzinach. Prokuratura w Paryżu wszczęła w zeszłym miesiącu śledztwo w sprawie próby zorganizowanego wymuszenia.

Starszy brat Paula Pogby oskarżony przez francuskie władze

Jak donosi ESPN, francuskie władze oskarżają Mathiasa Pogbę o udział w zorganizowaniu szantażu przeciwko pomocnikowi Juventusu. Teraz 32-latek czeka na decyzję sądu dotyczącą zwolnienia za kaucją. Zaprzecza, że miał cokolwiek wspólnego z próbą wymuszenia od swojego brata. Jego prawnik, Richard Arbib, podkreśla, że Mathias aktualnie niczego bardziej nie pragnie, niż załagodzenia sporu z Paulem Pogbą.

Śledczy w Paryżu wszczęli śledztwo w sprawie próby wymuszenia 13 milionów euro, których żądali szantażyści od Paula Pogby. Jednym z nich ma być jego brat, Mathias. W całej tej zagmatwanej sprawie pojawia się też m.in. nazwisko Kyliana Mbappe. Zdaniem starszego z braci, Paul miał poprosić znajomego szamana o rzucenie zaklęcie na gwiazdę PSG. Więcej o całej tej sytuacji można przeczytać TUTAJ.

Paul Pogba walczy o sprawiedliwości, ale i z czasem

Gdy prokuratorzy, śledczy i adwokaci będą robić swoje w sprawie szantażu, tak Paul Pogba ma co robić w sprawie powrotu do formy. Były piłkarz Manchesteru United robi wszystko, żeby wrócić do zdrowia i mieć szansę na wyjazd na mundial do Kataru. 29-latek nie rozegrał w tym sezonie jeszcze ani minuty, bo od okresu przygotowawczego zmaga się z urazem łąkotki. Na początku września przeszedł operację i rozpoczął wyścig z czasem, żeby być do dyspozycji Didiera Deschampsa na rozpoczynające się w drugiej połowie listopada mistrzostwa świata.

