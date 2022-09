Kuriozalne sceny w Rzymie. Kierowca stracił pracę, gdy padł gol

Do incydentu doszło w autobusie linii 881. Na fotografii uwiecznił go jeden z pasażerów, który po zrobieniu zdjęcia przesłał dowód do rzymskiego przedsiębiorstwa transportu publicznego z pytaniem: „Czy wydaje Wam się to normalne?"

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Zaalarmowani pracownicy transportu publicznego nawiązali kontakt z pasażerem, który zrobił zdjęcie kierowcy. Zdaniem świadków kierowca autobusu kilka razy gwałtownie zahamował podczas gdy w meczu dochodziło do groźnych sytuacji, których było całkiem sporo, bo ekipa z Rzymu mecz przegrała wysoko 1:5.

Kierowca autobusu zawieszony. Kuriozalne sceny w Rzymie

Całe szczęście nikt z pasażerów nie ucierpiał, a kierowca został natychmiast zawieszony. „Zawieszenie zostało uruchomione po zakończeniu kontroli, która zakończyła się natychmiast", poinformowali przedstawiciele transportu publicznego w Rzymie.

„Stoi teraz w obliczu postępowania dyscyplinarnego", informuje włoski portal Wanted In Rome, który relacjonuje sprawę.