Pierwsze zwycięstwo Wieczystej z nowym trenerem. "Nie ma miejsca na błędy"

Czy zadziałała ręką nowego trenera? Czy Dariusz Marzec, następca Franciszka Smudy, przyszedł i przestawił zespół na punktowanie? Czy „ruszyła maszyna"? Jedno jest pewne – Żółto-Czarni wygrywają w Wiązownicy 3:1, a mecz na Podkarpaciu był ważnym krokiem mentalnym dla drużyny, która w III lidze nie zadowoli się innym wynikiem na koniec niż awans.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieczysta sunie w górę. Odważna deklaracja Peszki

KS Wiązownica – Wieczysta Kraków 1:3

Mecz rozkręcił się w drugich czterdziestu pięciu minutach, a w pierwsze z pewnością nie należały do Wieczystej. Po bezbramkowym remisie goście nie mogliby liczyć również na punkty za styl, bo pod bramką rywali gościli rzadko i nie wykreowali żadnej niebezpiecznej sytuacji.

Po prawie godzinie gry Wiązownica sama dała okazję Wieczystej na wyjście na prowadzenie – we własnym polu karnym ręką zatrzymał piłkę Kacper Drelich. Poprzedzająca interwencję nieprzepisową akcja była szybka, dynamiczna i przede wszystkim – wystarczyła, by stworzyć zagrożenie. Strzał z jedenastki na bramkę zamienił Michał Mak, który przed sezonem zamienił spadającą do I ligi ekipę Górnika Łęczna na aspirującą do II ligi drużynę Wieczystej Kraków. Gol z karnego był jednym z dwóch trafień napastnika w meczu.

Wieczysta Kraków sunie do ekstraklasy. Finansowe Himalaje

Wynik podwyższył inny piłkarz o uznanej marce – Maciej Jankowski. Strzał głową z najbliżej odległości kilka minut po bramce Maka wlał spokój w serca piłkarzy Wieczystej, którzy po bezbarwnym początku meczu mogli odetchnąć z ulgą.

Wraz z rozpoczęciem doliczonego czasu gry bramkę kontaktową dla gospodarzy strzelił Patryk Zieliński i natchnął swój zespół wiarą w uzyskanie choćby punktu w starciu z faworytem. Seria ataków i próby odwrócenia wyniku przerwał brutalnie Michał Mak. Drugi gol napastnika to dobitka po wypluciu piłki przez bramkarza Wiązownicy po strzale Radosława Majewskiego.

Nie ma miejsca na błędy. Najmniejsze

Dariusz Marzec jako nowy trener musi zapamiętać, że jako szkoleniowiec Wieczystej margines błędów jest minimalny. Składa się na to kilka czynników – jak na przykład 18-zespołowa liga i tylko pierwsza pozycja dająca awans klasę wyżej (obecnie jest to Cracovia 2 z dwoma punktami przewagi nad drużynami z miejsc 2-5, w tym nad Wieczystą). Dodatkowo drużyna będzie pod presją nie tylko lokalnej społeczności, ale i nie zawsze dobrze życzących kibiców z całego kraju, którzy gwiazdozbiorowi z III ligi przyglądają się szczególnie uważnie. Trener Marzec będzie musiał także pamiętać ile potrzeba było, by jego poprzednik – Franciszek Smuda „potrzebował", by stracić posadę. Potknięcia z Białą Podlaską i Stalową Wolą, a także jedyna i z pewnością dotkliwa porażka z Orlęta Radzyń Podlaski wystarczyła, by były selekcjoner z pracą w Krakowie się pożegnał.

Falstart Wieczystej Kraków w debiucie nowego trenera

Obecnie Wieczysta zajmuje niezadowalające trzecie miejsce z bilansem czterech wygranych, trzech remisów i – uwaga – jedną porażką. Pożegnała się również z Pucharem Polski, w którym polegli z II-ligową Radunią Stężyca.

Dla porównania w poprzednim sezonie, na poziomie IV ligi, Żółto-Czarni na jedyną porażkę w lidze musieli czekać do kwietnia. Ulegli wtedy 1:2 Wiślanie Jaśkowice.

Kolejnym spotkaniem Żółto-Czarnych będzie mecz u siebie w sobotę, 24.09 z trzynastą w tabeli Unią Tarnów.