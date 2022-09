Niemcy szybko zatęsknili za Lewandowskim. Opisują go jednym słowem

Robert Lewandowski wyszedł w pierwszym składzie na Elche i już w 34. minucie otworzył wynik spotkania. Niedługo potem podwyższył prowadzenie, trafiając do siatki po raz drugi. Oba te trafienia sprawiły, że Polak zapisał się w historii La Liga. Zdobył osiem bramek w pierwszych sześciu kolejkach debiutanckiego sezonu La Liga, co nie udało się nikomu wcześniej. Poprzedni rekord to siedem bramek, a ostatnio ustanowiono go w 1997 roku.

Niemieckie media pod wrażeniem Lewandowskiego. "Utorował drogę do zwycięstwa FC Barcelony"

Polski napastnik od początku sezonu prezentuje się znakomicie w barwach katalońskiego klubu. Lewandowski pewnie prowadzi w klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej. Drugi jest Iago Aspas z Celty Vigo, który do tej pory zdobył 5 bramek. Niewiele mniej trafień ma trzeci Borja Iglesias z Realu Betis.

Świetna postawa napastnika w meczu z Elche została doceniona przez niemieckie media. Dziennikarze "Der Spiegel" nie kryli zachwytu. - Podczas gry Bayern ma problemy w Bundeslidze, Barcelona utrzymuje wysoką formę. Robert Lewandowski ponownie zabłysnął w spotkaniu z Elche. Zdecydowanie najlepszy strzelec w Hiszpanii w tym sezonie - czytamy.

- Światowy piłkarz Robert Lewandowski poprowadził FC Barcelonę do piątego zwycięstwa w sezonie w hiszpańskiej Primera Division - napisano na portalu t-online.de. Podobnego zdania są dziennikarze niemieckiego "Sportu". - Po raz kolejny światowej klasy piłkarz Robert Lewandowski utorował drogę do zwycięstwa FC Barcelony w LaLiga. Był zawodnik Bayernu strzelił dwie bramki w meczu z Elche, cztery dni po porażce 2:0 w Monachium w Lidze Mistrzów - czytamy.

Wielką swobodę strzelecką kapitana reprezentacji Polski podkreśla także "Bild". - Podczas gry Bayern przegrywa w Bundeslidze bez Roberta Lewandowskiego, światowy piłkarz ligi hiszpańskiej nadal strzela w Barcelonie tak, jak chce. W meczu z Elche ponownie pokazał swoją bezduszność. Jest też bardzo zaangażowany w grę - napisano. Dziennikarze Zeit Heute podsumowali z kolei Polaka tylko jednym słowem - "wyjątkowy".

Barcelona odniosła w sobotę piąte zwycięstwo w sezonie. Zawodnicy Xaviego z dorobkiem 16 punktów prowadzą w tabeli La Liga. W kolejnym meczu Katalończycy zmierzą się 1 października z Mallorcą.