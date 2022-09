Gikiewicz zatrzymał Bayern. Mueller nie miał słów na występ polskiego bramkarza

W sobotnim meczu 7. kolejki Bundesligi Bayern Monachium mierzył się na wyjeździe z FC Augsburg. Bawarczycy podchodzili do tego spotkania z nadzieją na przerwanie serii trzech meczów bez zwycięstwa. Nie udało się jednak tego dokonać, a ze zwycięstwa 1:0 cieszyli się piłkarze gospodarzy. Mistrzowie Niemiec ponieśli tym samym pierwszą porażkę w sezonie. Jedyną bramkę w tym starciu zdobył Mergim Berisha.

Niemoc piłkarzy Bayernu Monachium było widać niemalże na każdym kroku. Wielokrotnie próbowali zaskoczyć Rafała Gikiewicza, ale bezskutecznie. W końcu doszło do sytuacji, w której Manuel Neuer chciał wziąć sprawy w swoje ręce. Kapitan Bayernu ruszył w pole karne Augsburga. Oddał nawet celny strzał głową po rzucie rożnym, jednak i tym razem Gikiewicz wykazał się świetnym refleksem, ratując zespół przed stratą bramki.

Gikiewicz łącznie obronił siedem strzałów rywali i słusznie został wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Po meczu świetnego występu pogratulował mu sam Neuer. Pod wrażeniem postawy Polaka był również napastnik Bayernu, Thomas Muller. - Rafał Gikiewicz? Cóż można jeszcze powiedzieć? Zagrał bardzo dobre spotkanie - powiedział krótko.

Dla Bawarczyków, oprócz pierwszej porażki w sezonie, był to również najgorszy mecz od 9 lutego 2020 roku. Właśnie wtedy mistrzowie Niemiec po raz ostatni zakończyli spotkanie bez żadnej bramki, remisując 0:0 z RB Lispk. Niemieckie media piszą wprost, że drużyna Juliana Nagelsmanna przeżywa poważny kryzys. To przekłada się na najgorsze od lat miejsce w tabeli Bundesligi. Bayern w siedmiu spotkaniach zdobył jedynie 12 punktów, co daje mu obecnie 4. lokatę.

