Niemcy piszą o Bayernie. Bez litości. Tak źle nie było od 2001 roku

W Lidze Mistrzów wszystko pracuje, jak w szwajcarskim zegarku. Po dwóch kolejkach Bayern Monachium ma na koncie dwa zwycięstwa. W Bundeslidze też wszystko zaczynało się dobrze. Mistrzowie Niemiec wygrali w pierwszych trzech kolejkach z bilansem bramkowym 15-1. I wtedy zaczęły się schody. Kolejne trzy spotkania to trzy remisy - z Bayernem Monchengladbach (1:1), Union Berlin (1:1) i VfB Stuttgart (2:2). A w czwartym ponieśli bolesną porażkę z FC Augsburg.

Kryzys w Bayernie trwa. Pierwsza porażka w sezonie, piękna seria przerwana

W meczu 7. kolejki Bayern rywalizował na wyjeździe z FC Augsburg. W pierwszej połowie żadna z drużyn nie zdołała otworzyć wyniku. Udało się to dopiero w 59. minucie Mergimowi Berishy, który po asyście Iago pokonał Manuela Neuera. Bawarczykom nie udało się już odmienić losów tego spotkania, co oznaczało pierwszą porażkę w sezonie.

Dziennikarze portalu sport.de określili to mianem blamażu i docenili postawę zawodników gospodarzy. - Kryzys w Bayernie trwa, a zawodnicy Juliana Nagelsmanna przegrali po kolejnym kiepskim meczu. Dzięki agresywnemu stylowi gry piłkarze Augsburga dobrze walczyli z Bayernem. Ponadto w grę monachijskiego zespołu wkradły się drobne błędy, które zaburzały im płynność gry - czytamy.

Kolejny świetny mecz w barwach Augsburga rozegrał Rafał Gikiewicz. Bramkarz uratował zwycięstwo zespołu, broniąc w doliczonym czasie strzał głową Manuela Neuera. - Gikiewicz zapewnia zwycięstwo swojemu zespołowi! Prawdopodobnie ostatnia akcja meczu to kolejny róg dla gości. Neuer jest z przodu i może ponownie być groźny. 36-latek trafia głową w bramkę, ale Gikiewicz znakomicie reaguje i z rewelacyjnym refleksem zgarnia piłkę - napisali w relacji z meczu dziennikarze Bilda.

- To pierwsza ligowa porażka Bayernu w tym sezonie. Rekordowi mistrzowie będą w kryzysie podczas przerwy międzynarodowej. Nie wygrali w końcu w czterech ostatnich meczach ligowych i mogą spaść w tabeli - czytamy w podsumowaniu meczu.

Uwagę strony Gracenote Live, która specjalizuje się w piłkarskich statystykach, przykuł ważny fakt. - Bayern Monachium nie strzelił gola w meczu Bundesligi po raz pierwszy od remisu u siebie 0:0 z RB Lipsk 9 lutego 2020 r. Kończy to rekordową serię 87 spotkań z co najmniej jednym strzelonym golem - napisano na Twitterze. Sobotnia porażka jest też nawiązaniem do innego niechlubnego wyniku mistrzów Niemiec. - Bayern nie wygrał czterech kolejnych meczów Bundesligi po raz pierwszy od 2001 roku - czytamy w poście innego użytkownika Twittera.