Peszko boi się zadzwonić do Lewandowskiego. Oto powód

We wtorek miał miejsce wielki hit fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium podejmował u siebie FC Barcelonę i pokonał 2:0 nowy zespół Roberta Lewandowskiego. Polak miał szansę na zdobycie bramki na Allianz Arenie, jednak nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Było to drugie zwycięstwo Bawarczyków, którzy z 6 punktami prowadzą w grupie C.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Peszko po meczu Barcelony z Bayernem. "Niewykorzystane sytuacje Roberta siedzą w nim na pewno do dziś"

Był to wyjątkowy mecz dla kapitana reprezentacji Polski. Lewandowski rozegrał pierwsze spotkanie przeciwko drużynie, której barwy reprezentował przez 8 ostatnich lat. Mimo braku strzelonej bramki napastnik utrzymał prowadzenie w klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Ma na koncie trzy trafienia, a po dwóch kolejkach tyle samo bramek mają również Kylian Mbappe i Erling Haaland.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Do wydarzeń z Monachium powrócił w rozmowie z "Kanałem Sportowym" Sławomir Peszko. Pomocnik Wieczystej Kraków jest wieloletnim przyjacielem Lewandowskiego, jednak jak stwierdził boi się pytać napastnika o wtorkowe spotkanie. - Jestem umówiony na rozmowę, ale trochę boję się zadzwonić. Ciśnienie i napięcie lekkie na pewno są po tym meczu - przyznał zawodnik. Wypowiedź Peszki na ten temat można usłyszeć w poniższym materiale wideo od 4:30.

44-krotny reprezentant Polski odniósł się również do medialnych spekulacji na temat powitania Lewandowskiego z Thomasem Muellerem. - Krąży fake news o słabym przywitaniu Lewego z Muellerem. Nikt jednak nie wie, że obaj rozmawiali za sobą wcześniej przez 20 minut na boisku przed rozgrzewką. Było to bardzo miłe przywitanie. To są bardzo dobrzy koledzy - powiedział pomocnik.

Haaland znów szaleje. Pobił kolejny rekord Premier League

Peszko nawiązał także do przebiegu spotkania i sytuacji Lewandowskiego. - Niewykorzystane sytuacje Roberta siedzą w nim na pewno do dziś i je przeżywa. Przede wszystkim tą pierwszą, gdzie uderzał z woleja. Drugiej sytuacji nie wykreowała mu drużyna, on wywalczył sobie pozycję, wygrał z obrońcą i strzelał głową, a tu fantastycznie interweniował Neuer. Widać było, że Bayern był nastawiony na grę nie przeciwko drużynie, ale przeciwko niemu - stwierdził były reprezentant Polski.

Amerykanie kolonizują Premier League. Są chętni, aby zainwestować w kolejny klub