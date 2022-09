Zagranie głową może kosztować czerwoną kartkę. Nowe przepisy

Od kilku lat gra głową w piłce nożnej stała się bardzo kontrowersyjnym tematem w Anglii. Po latach od zakończenia kariery kolejni byli piłkarze zgłaszają, że mają problemy natury neurologicznej. Choroby dotykały choćby mistrzów świata z 1966, a na kłopoty z pamięcią narzekał m.in. Alan Shearer. Aby zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości, na Wyspach testowane i wprowadzane są rozwiązania, które będą chronić piłkarzy już w najmłodszych kategoriach wiekowych.

Rewolucja w piłce młodzieżowej w Anglii. Zagranie głową może kosztować czerwoną kartkę

W lipcu angielska federacja ogłosiła, że w ciągu dwóch sezonów celowe zagrania głową w meczach drużyn do lat 12 i młodszych mogą zostać zakazane. Federacja uzyskała już zgodę m.in. Międzynarodowej Rady Piłkarskiej (IFAB) na to, aby przetestować to w rozgrywkach amatorskich.

Sprawa nabrała jednak rozpędu i nowe rozwiązanie będzie testowane już od tego weekendu. Jeśli okaże się efektywne, to angielska federacja złoży wniosek do IFAB o to, aby wyeliminować grę głową w rozgrywkach zespołów poniżej 12 lat jeszcze przed końcem sezonu 2023/24.

Jeden z nowych przepisów mówi, że młodzi zawodnicy mogą zostać wyrzuceni z boiska, jeśli odbiją piłkę głową po to, by zapobiec starcie gola. - Rozmyślne zagranie głową jest naruszeniem przepisu o zakazie gry tą częścią ciała. Przepisy stanowią, że każde naruszenie, które ma na celu zapobiec utracie bramki, jest karane czerwoną kartką - mówi regulamin.

Restrykcyjna polityka angielskiej federacji wobec gry głową. Powodem niepokojące badania

Nie jest to pierwszy przypadek, że w Anglii wprowadza się ograniczenia gry głową przez dzieci. Wydany w 2020 roku przewodnik odradzał trenerom ćwiczenie gry głową z dziećmi poniżej 11. roku życia, ze stopniowym wprowadzaniem lekkiego główkowania w wieku od 12 do 16 lat.

Przed tym sezonem przedstawiono również rekomendację dla profesjonalistów i grających amatorsko dorosłych. W ich przypadku zalecany limit to 10 mocnych uderzeń piłki głową w tygodniu.

Powodem wprowadzania kolejnych limitów i rekomendacji są wynik badań przeprowadzonych przez dr. Willie'ego Stewarta. Opublikowane w 2019 r. wyniki pokazały, że zawodowi piłkarze byli trzy i pół raza bardziej narażeni na śmierć z powodu choroby neurodegeneracyjnej, niż inni ludzie w tym samym wieku.