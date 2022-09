Organizator Euro 2024 do UEFA: Wyrzućcie Białoruś z eliminacji

Zaraz po lutowej inwazji Rosji na Ukrainę, UEFA i FIFA wykluczyły wszystkie rosyjskie drużyny z międzynarodowych rozgrywek. W przypadku Białorusi zakazano jedynie organizacji spotkań na terenie jej kraju, ale nie zabroniono udziału białoruskich drużyn w międzynarodowych rozgrywkach.

UEFA odpowie na list o wykluczeniu Białorusi z Euro 2024

Jak informuje portal "The Athletic", UEFA otrzymała list od niemieckiego MSZ, które naciska na wykluczenie Białorusi z rywalizacji w eliminacjach Euro 2024. UEFA czasu na odpowiedź nie ma zbyt wiele, bo już za 3 tygodnie we Frankfurcie ma odbyć się losowanie grup kwalifikacyjnych do Euro 2024, które odbędą się w Niemczech.

Warto podkreślić, że Białorusini rozgrywali czerwcowe spotkania grupowe w Lidze Narodów. Jako gospodarze grali w Serbii, a za rywali mieli Azerbejdżan i Kazachstan. Spotkania odbyły się bez udziału publiczności.

Białoruś nigdy nie zakwalifikowała się na wielki turniej i wygrała zaledwie jedno spotkanie w swoich grupach kwalifikacyjnych do Euro 2020 i tegorocznych mistrzostw świata w Katarze.

Białoruś może zostać wykluczona z Euro 2024, ale co z Rosją?

Trzeba przypomnieć, że dalej nie ma jednoznacznej decyzji odnośnie wykluczenia Rosji z kolejnych mistrzostw Europy. Chociaż rosyjskie drużyny nie występują w europejskich pucharach, to ostatnie wypowiedzi decydentów UEFA mogą budzić obawy, czy państwo, które napadło na Ukrainę zostanie wykluczone z kolejnego wielkiego turnieju. Więcej o tym można przeczytać TUTAJ.

