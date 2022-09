W sobotę o godzinie 15:30 rozpoczną się tzw. Ravierderby, a więc starcie dwóch rywali z Zagłębia Ruhry toczone pomiędzy Borussią Dortmund a Schalke 04. S04 po rocznej nieobecności w Bundeslidze wróci na Signal Iduna Park, aby powalczyć o pierwsze zwycięstwo przeciwko "Czarno-Żółtym" od kwietnia 2019 roku, kiedy to właśnie na tym obiekcie goście wygrali 4-2. Przed tym meczem w "Sport Bild" zabrał głos Tomasz Hajto, który opowiedział o swoim pierwszym meczu przeciwko BVB.

- Zdarzyło się to podczas mojego pierwszego Revierderby we wrześniu 2000 roku. Jakieś 15 minut przed końcem wygrywaliśmy już 3:0 w Dortmundzie i dostaliśmy rzut z autu tuż przed trybunami, na których stali nasi kibice. Klaskałem do kibiców, aby zasygnalizować "Dzisiaj mamy zwycięstwo". Potem chwyciłem piłkę i wyrzuciłem ją na boisko, a nasz napastnik Ebbe Sand od razu wykorzystał moją asystę, by doprowadzić do wyniku 4:0. Około 60 000 Dortmundczyków było bardzo cicho, słyszałem tylko wiwaty i świętowanie naszych fanów. To był mój najgorętszy moment na derbach. Nasz ówczesny menedżer, Rudi Assauer, przyszedł do mnie po meczu i powiedział: "To było naprawdę dobre" - wspomina 49-latek, którego Sport Bild nazywa legendą Schalke 04.

Tomasz Hajto występował w barwach Schalke 04 w latach 2000-2004 i w tym okresie nigdy nie przegrał z Borussią Dortmund. Cztery razy odnosił zwycięstwo oraz zanotował pięć remisów. Były środkowy obrońca uważa, że dla piłkarza "Die Königsblauen" mecz derbowy to najważniejsze starcie w trakcie sezonu i każdy powinien o tym wiedzieć.

- Żadne inne spotkanie nie jest tak ważne dla fanów Schalke jak to z Dortmundem. Jeśli nowicjusz nie grał jeszcze w derbach na BVB, nie wie nic o S04. Wokół tego meczu poczujesz, co oznacza niebieskie serce Schalke. Po tym, jak pozamiataliśmy wtedy BVB, klaskaliśmy, tańczyliśmy i świętowaliśmy w szatni i śpiewaliśmy hymn Schalke. Wszyscy byli w siódmym niebie - opowiada Hajto.

W sezonie 2000/2001, o którym wspomina były reprezentant Polski, Schalke 04 zostało wicemistrzem Niemiec.

- Po tym wiedzieliśmy, że możemy grać o tytuł, dwukrotnie pokonaliśmy Bayern w tym sezonie i zostaliśmy wicemistrzami - dodaje były gracz Schalke.

Tomasz Hajto wypowiedział się także na temat szans gości w meczu z Borussią dziś po południu. 49-latek wierzy, że jego były klub może w tym spotkaniu zaskoczyć, ponieważ derby rządzą się swoimi prawami.

- W derbach wszystko może się zdarzyć, od pierwszej do ostatniej sekundy chłopcy muszą dać z siebie wszystko. Dortmund ma bardzo dobrą drużynę, ale nie ma już na czele Erlinga Haalanda, który zawsze stanowi zagrożenie. Jeśli Schalke będzie zwarte z tyłu, będzie robić miejsce, wygrywać pojedynki, czaić się na kontrataki i stałe fragmenty, mogą ponownie uzyskać dobry wynik w Dortmundzie - uważa 61-krotny reprezentant Polski.

