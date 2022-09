Beckham stał w kolejce od drugiej w nocy, by oddać hołd królowej

Zgromadzeni w ogromnych kolejkach obywatele Wielkiej Brytanii bez trudu wypatrzyli w niej Davida Beckhama, który dołączył do rzeszy ludzi chcących oddać hołd zmarłej królowej. Legenda Manchesteru United czekała na tę możliwość 12 godzin.

Beckham dołączył do kolejki w piątek nad ranem

W takich sytuacjach nie ma komfortu. David Beckham dołączył do tłumu ludzi o godzinie 2 nad ranem. Chociaż początkowo fani nie rozpoznali byłego zawodnika Realu Madryt, tak przed południem sytuacja uległa zmianie. Podchodzili do Beckhama, robili sobie z nim zdjęcia, co doprowadziła to pewnego przestoju, a za co były piłkarz bardzo przepraszał. - Ten dzień zawsze miał być trudny. Nasze myśli są z rodziną królewską - mówił dziennikarzom Beckham.

"Ten dzień był dla mnie wyjątkowy". Beckham o przyjęciu Orderu Imperium Brytyjskiego

Anglik przyznawał, że wyjątkowym momentem w jego życiu było przyjęcie Orderu Imperium Brytyjskiego, który odebrał z rąk królowej Elżbiety w listopadzie 2003 roku. - Tego dnia byli ze mną moi dziadkowi, którzy byli wielkimi zwolennikami rodziny królewskiej. Miałem to szczęście, że to był jeden z tych momentów w moim życiu, które mogłem spędzić w pobliżu Jej Wysokości.

David Beckham rozegrał dla Anglii 115 spotkań, w trakcie których wystąpił na pięciu wielkich imprezach. W swojej barierze reprezentował barwy m.in. Manchesteru United, Realu Madryt, czy Los Angeles Galaxy.

Pogrzeb zmarłej 8 września bieżącego roku królowej Elżbiety II zaplanowany jest na poniedziałek, 19 września.