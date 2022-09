Neymar mówi o Messim. Jasny przekaz. "Teraz wszystko się zmieniło"

Neymar w ciepłych słowach wypowiedział się na łamach "DAZN" na temat Lionela Messiego. Argentyńczyk miał problemy z szybkim wdrożeniem się do PSG po opuszczeniu Barcelony. Brazylijczyk uważa, że w tym sezonie jego przyjaciel pokaże wszystkim, na co go stać.

