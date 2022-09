Były kolega klubowy bez litości dla Lewandowskiego. "Styl, szacunek". Tego brakuje

We wtorek 13 września FC Barcelona zmierzyła się w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Górą w tym starciu byli Bawarczycy, którzy wygrali u siebie 2:0. Był to wyjątkowy mecz dla Roberta Lewandowskiego, ale również dla kibiców mistrzów Niemiec. Polak rozegrał bowiem pierwsze spotkanie na Allianz Arenie po przejściu tego lata do katalońskiego klubu.

Weidenfeller o przejściu Lewandowskiego do FC Barcelony. "Doświadczyłem tego w Dortmundzie"

Transferem Lewandowskiego żył cały piłkarski świat. Polak mówił wprost, że jego przygoda w Bayernie dobiegła końca i że szuka on nowych wyzwań. Podobna sytuacja miała miejsce w 2013 roku, kiedy napastnik chciał przejść z Borussii do Monachium. - Zakładam, że wszystko zostanie wyjaśnione i że tego lata będę mógł przenieść się do mojego wymarzonego klubu. To byłoby najlepsze dla wszystkich stron - mówił wtedy kapitan reprezentacji Polski w rozmowie ze "Sport Bild".

Do wydarzeń z 2013 roku powrócił ostatnio ówczesny kolega Polaka z Borussii, Roman Weidenfeller. Były bramkarz porównał zachowanie Lewandowskiego przed odejściem do Barcelony do czasów, kiedy chciał opuścić klub z Dortmundu. - Doświadczyłem tego w Dortmundzie z Robertem. Zawsze powinieneś mieć styl i szacunek dla klubu. Oceniam to źle! - powiedział wprost mistrz świata z 2014 roku w rozmowie ze "Sky".

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Weidenfeller wypowiada się krytycznie o polskim napastniku. Niemiec w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" z 2018 roku skomentował informacje o potencjalnym transferze Lewandowskiego do Realu Madryt. - Rozumiem, że chce grać dla najlepszych klubów świata, ale nie zapominajmy, że Bayern jest jednym z nich. Ta cała sytuacja była niezręczna. Robert starał się w jakiś sposób wymusić odejście z klubu i chyba nawet nie można za to winić samego zawodnika, ale zespół doradców. To nie była dobra strategia. Przede wszystkim nie była fair wobec Bayernu - stwierdził wtedy bramkarz.

Weidenfeller grał z Robertem Lewandowski w barwach Borussii. Dla klubu z Dortmundu Polak w latach 2010-2014 strzelił 103 gole w 187 spotkaniach.