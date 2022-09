Vadis Odjidja-Ofoe zadziwił. Były piłkarz Legii strzelił z "żurawia" [WIDEO]

KAA Gent nie najlepiej rozpoczął rywalizację w Lidze Konferencji Europy. Belgijski klub jedynie bezbramkowo zremisował z Molde FK. Co więcej, to norweski zespół częściej dochodził do głosu, oddając cztery celne strzały na bramkę przy tylko dwóch ze strony gandawskiej drużyny. Podopieczni Heina Vanhaezebroucka byli widocznie podrażnieni remisem i w kolejnym spotkaniu zaprezentowali się już ze zdecydowanie lepszej strony.

Kapitalny gol Vadis Odjidja-Ofoe. Były piłkarz Legii Warszawa trafił z tzw. żurawia.

W drugiej kolejce LKE belgijski klub zmierzył się z Shamrock Rovers. Mecz od samego początku układał się po myśli KAA Gent. Pierwszy gol padł w 9. minucie rywalizacji. Wówczas Hugo Cuypers kapitalnym strzałem pokonał bramkarza irlandzkiej drużyny. Niespełna dziewięć minut później na listę strzelców wpisał się także Vadis Odjidja-Ofoe. Co więcej, zrobił to w niezwykle efektowny sposób.

Fatalny błąd we własnym polu karnym popełnił jeden z defensorów Shamrock. Piłkarz potknął się, a piłkę przechwycił gracz rywali. Oddał strzał, ale zablokował go przewracający się obrońca irlandzkiego zespołu. Piłka poszybowała w powietrze i spadła wprost na nogę Vadisa, który z "żurawia" skierował ją w światło bramki. W tej sytuacji golkiper nie miał żadnych szans.

Vadis ponownie trafił do bramki w 65. minucie meczu, tym razem kapitalnie uderzając w okienko z linii pola karnego. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0. Dla byłego piłkarza Legii Warszawa były to pierwsze dwa trafienia w tym sezonie.

Dzięki zwycięstwu belgijski klub przesunął się na pierwsze miejsce w grupie F. Na ich koncie widnieją cztery punkty. Drugie jest Djurgardens IF także z dorobkiem 4 punktów, ale gorszym bilansem bramkowym. Na trzecim miejscu z jednym punktem znajduje się Molde FL. Tabelę zamyka Shamrock - również jeden punkt.