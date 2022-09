Tego dnia nie zapomną do końca życia. Dzieci oszalały na widok Messiego [WIDEO]

W środowym meczu Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain pokonało na wyjeździe 3:0 izraelskie Maccabi Haifa. To pozwoliło Paryżanom utrzymać się na prowadzeniu w tabeli grupy H. Zawodnicy Christopha Galtiera mają na koncie dwa zwycięstwa i komplet 6 punktów. Takim samym bilansem może pochwalić się kolejny rywal zespołu, Benfica.

Leo Messi największą atrakcją w Haifie. Dzieci oszalały na widok Argentyńczyka

Spotkanie Ligi Mistrzów było wielkim przeżyciem dla kibiców izraelskiego klubu. Sammy Ofer Stadium oszalało, kiedy w 24. minucie prowadzenie gospodarzom dał Tjarron Chery. Radość nie trwała jednak długo, bowiem w 37. minucie bramkę na wyrównanie zdobył Lionel Messi. W drugiej połowie kolejne trafienia na koncie PSG zapisali Kylian Mbappe i Neymar, ustalając wynik spotkania i zapewniając drużynie drugie zwycięstwo w rozgrywkach.

Przed startem meczu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla dzieci wyprowadzających piłkarzy, które z niecierpliwością czekały na pojawienie się Messiego. Gdy argentyńska gwiazda pojawiła się na murawie, dzieci nie potrafiły uwierzyć w swoje szczęście. Były bardzo zaskoczone i zaczęły przytulać się do legendarnego zawodnika. Moment ten z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.

Kolejne spotkania w grupie H odbędą się w środę 5 października. PSG zmierzy się w Lizbonie z Benficą. Maccabi uda się z kolei do Turynu na mecz z Juventusem, który prezentuje się znacznie poniżej oczekiwań. Zespół Arkadiusza Milika ma na koncie dwie porażki i zajmuje 3. miejsce w tabeli. Polski napastnik nie krył rozczarowania po przegranej 1:2 z Benficą. - Wygrywamy i przegrywamy razem, to trudny moment i chcemy wyjść z tego jak najszybciej. Przegraliśmy dzisiaj, ale możemy odzyskać siły. Musimy coś zmienić, ale trudno powiedzieć co - stwierdził wprost.

