Real tak nie grał od ponad pół wieku. Teraz czas na hit La Ligi

Środowa wygrana z RB Lipsk była dla Realu Madryt ósmym kolejnym zwycięstwem. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego jest bliski wyrównania fantastycznego wyniku z sezonu 1968/69, w którym Real wygrał pierwszych 11. spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo Koka, Dżem i kontrakt z Realem na 75 mln euro. Lewandowski jak "szedł, to biegł, bo nienawidzi chodzić"

Zaczęło się w Helsinkach. Osiem wygranych z rzędu Realu Madryt

Real Madryt pokonał RB Lipsk 2:0, chociaż wiele wskazywało, że spotkanie zakończy się remisem. Madrytczycy zdobywali bramki dopiero po 80. minucie spotkania za sprawą Fede Valverde i Marco Asensio. Było to dla nich ósme zwycięstwo w tym sezonie.

Podopieczni Ancelottiego swoją passę rozpoczęli w Helsinkach podczas meczu z Eintrachtem Frankfurt o Superpuchar Europy UEFA. Wynik 2:0 i pierwsze trofeum w nowym sezonie były podwalinami zwycięskiej serii. Real w pierwszy pięciu ligowych meczach zdobył komplet punktów, a w Lidze Mistrzów oprócz Lipska wygrał także 3:0 z Celtikiem. W ośmiu meczach drużyna ze stolicy Hiszpanii zdobyła 22 gole i straciła jedynie 5.

Najlepsi od 54. lat. Mistrzowie Ligi Mistrzów wciąg mogą gonić dawny rekord

Ostatnim zespołem Realu Madryt, który osiągnął lepszy wynik, była drużyna z sezonu 1968/69. Trenerem był wtedy Miguel Muñoz, który sprawował tę funkcję przez 15. lat. Z Realem puchar Europy zdobył pięć razy, z czego w roli szkoleniowca w sezonach 1959/60 i 1965/66. Jego wygrywała 11. pierwszy spotkań w dwóch sezonach, a pierwszy raz już w latach 1961/62. Od tamtej pory nikt nie powtórzył tego wyniku w Madrycie.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Obecny skład Realu Madryt ma na swoim koncie osiem wygranych i oczywiście może przedłużyć tę serię. Następne spotkanie to jednak derby Madrytu z Atletico, które z pewnością postawi Realowi twarde warunki i z chęcią zakończy ich serie. Gdyby jednak udało się wygrać z drużyną Diego Simeone, Realowi wystarczy wygrać mecze z Osasuną i Szachtarem, by wyrównać wynik sprzed 54. lat. Do przebicia bariery 11. zwycięstw potrzebne będzie zwycięstwo przeciwko Getafe.

Real Madryt w spotkaniu z RB Lipsk udowodnił, że jest w stanie radzić sobie bez swojego najlepszego strzelca Karima Benzemy. Francuz pauzuje z powodu urazu uda, którego doznał w meczu z Celitkiem Glasgow.