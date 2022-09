Bezmyślne zachowanie Zielińskiego przed kadrą. Naraził swoje zdrowie i udział w MŚ

Napoli wygrało w środę drugi mecz w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zespół Piotra Zielińskiego pokonał 3:0 szkockie Rangers i z 6 punktami na koncie jest liderem grupy A. Polski pomocnik miał okazję zapisać się na listę strzelców i otworzyć w 60. minucie wynik spotkania, jednak dwukrotnie nie wykorzystał rzutu karnego.

Zieliński za swój występ nie został najlepiej oceniony przez włoskie media. Oprócz gry Polaka uwagę przykuł jeszcze jeden szczegół. Pomocnik zagrał bez ochraniaczy na piszczelach, co znacznie zwiększa ryzyko odniesienia kontuzji. Szczególnie zrezygnowanie z nich w meczu z ostro grającymi Szkotami wydaje się być nieodpowiedzialnym pomysłem. Ewentualny uraz nie byłby najlepszą wiadomością dla reprezentacji w perspektywie zbliżających się mistrzostw świata w Katarze. Zieliński jest w bardzo dobrej formie i stanowi mocne ogniwo w Napoli. Podobnie powinno być także w kadrze.

Decyzję pomocnika skomentował na swoim Twitterze Tomasz Witas z Canal+ Sport. - Ja rozumiem, że to w jakiś sposób ogranicza (sam nie lubiłem, jak się grało w juniorach), ale np. taki mecz Polska-Szkocja i uderzenie w piszczel Lewego pokazało, że warto te ochraniacze mieć. Pomijając przepisy - czytamy.

Co mówią przepisy na temat ochraniaczy u piłkarzy? Sędziowie często przymykają na to oko

Jeżeli już o przepisach mowa, to warto przyjrzeć się, jak kwestia ochraniaczy jest uregulowana w ogólnie panujących zasadach. Według oficjalnych przepisów obowiązujących na wszystkich szczeblach rozgrywek jest to obowiązkowy element stroju zawodników. Zasady gry w piłkę nożną, zaakceptowane przez FIFA, mówią jasno, że do obowiązkowego ubioru zawodnika należą:

koszulka z rękawami

spodenki

getry – taśma lub jakikolwiek inny użyty materiał na zewnątrz getrów musi być w tym samym kolorze, co część getrów, do której został zastosowany lub którą zakrywa

ochraniacze piszczeli – muszą być sporządzone z odpowiedniego materiału, stanowiącego odpowiedni stopień ochrony i muszą być zakryte przez skarpety

obuwie

Niektórzy piłkarze omijają ten element ubioru, a sędziowie nie zwracają na to uwagi. Większe znaczenie dla arbitrów ma obuwie zawodników, które także może stanowić niebezpieczeństwo, jednak w przypadku braku ochraniaczy na piszczelach ryzyko jest równie duże.

Jak przekonywał w rozmowie z portalem thesport.pl polski sędzia Damian Sylwestrzak arbitrzy zwracają coraz większą uwagę na tę kwestię. - Jest to problem, który przy odpowiedniej mobilizacji pewnie da się rozwiązać. Posłużę się przykładem: kibice ekstraklasy i I ligi zapewne dobrze pamiętają, w jakich getrach grał Petteri Forsell. Zawsze wycinał sobie z tyłu dziury na łydki. To nie było zgodne z przepisami i na dodatek nieestetycznie wyglądało. Akurat on zapadł mi w pamięć, ale to nie był jedyny piłkarz, który tak robił. Ustaliliśmy sobie, że będziemy tego skrupulatnie pilnować, zwracać uwagę przed meczami i problem zniknął. Mam nadzieję, że z ochraniaczami będzie podobnie, bo tu chodzi także o zdrowie zawodników - stwierdził.

