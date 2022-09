Prezes Bayernu zareagował ws. Roberta Lewandowskiego. Specjalne spotkanie

Wtorkowy wieczór był specjalny dla Roberta Lewandowskiego. Polak w barwach FC Barcelony wrócił do Monachium, by zmierzyć się z Bayernem i do ostatnich chwil nie było wiadomo, jak zareagują na niego kibice mistrza Niemiec. Z fanami spotkał się prezes Bayernu i dał do zrozumienia, że Lewandowskiego trzeba przywitać przyjaźnie.

