James Rodriguez zmienia klub i zagra w Europie. Wielki powrót

Ostatnim klubem Jamesa Rodrigueza na Starym Kontynencie był Everton. Klub z Liverpoolu sprzedał zawodnika do katarskiego Al-Rayyan SC za 8 milionów Euro. Teraz zagra w Grecji, chociaż mówiło się także o Turcji.

James Rodriguez w Olympiakosie Pireus

W sieci pojawiało się dużo plotek o tym, że James Rodriguez powróci do Europy i zagra w jednym z tureckich klubów. Okazuje się jednak, że zostanie piłkarzem Olympiakosu Pireus. Informację o jego przeprowadzce podał, za pośrednictwem Twittera, dziennikarz Fabrizio Romano.

- James Rodriguez do Olympiakosu, umowa do sfinalizowania! Powiedziano mi, że kolumbijska gwiazda poleci dziś do Grecji na zaplanowane medyczne. Istnieje ustne porozumienie w sprawie wypożyczenia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, James podpisze umowę. - napisał Romano, okraszając tweeta słynnym "Here we go", dodając "soon", co oznacza, że do transferu powinno dojść wkrótce.

Wypożyczenie ma potrwać do czerwca 2023 roku, a grecki klub będzie wypłacał Kolumbijczykowi 50 proc. jego pensji. Resztę wynagrodzenia pokryje Al-Rayyan SC.

Kolumbijczyk znów zagra z Marcelo

James Rodriguez jest wychowankiem kolumbijskiego Envigado, ale do Europy trafił z argentyńskiego Banfield. Pierwszym klubem europejskim klubem Jamesa było FC Porto, którego piłkarzem był do lipca 2013 roku. Z Portugalii trafił do AS Monaco, w którego barwach rozegrał 34 mecze we francuskiej Ligue 1. W 2014 roku pomógł reprezentacji Kolumbii osiągnąć historyczny wynik na mistrzostwach świata. Z Jamesem w składzie Kolumbijczycy dotarli do ćwierćfinału turnieju, w którym przegrali z Urugwajem. Rodriguez, w tamtym meczu, dał się zapamiętać kibicom jako zdobywca cudownego gola, który pozwolił mu zdobyć nagrodę Puscasa.

Po niezwykle udanym turnieju w Brazylii James zamienił AS Monaco na Real Madryt, w którym grał razem z Brazylijczykiem Marcelo. Teraz obaj zawodnicy po latach znów się spotkają. W Realu James zagrał 125 razy, zdobył 37 goli i dołożył 42 asysty. Liczne kontuzje oraz niestabilna forma nie pozwoliły mu na zagrzanie miejsca w Madrycie. Klub ze stolicy Hiszpanii w 2017 roku wypożyczył go do Bayernu Monachium, w którym przez dwa lata zagrał 67 razy, strzelił 15 goli oraz zaliczył 20 asyst, a także dwukrotnie wygrał Bundesligę.

Bayern nie zdecydował się na wykupienie Kolumbijczyka, ale zgłosił się Everton, którego trenerem był Carlo Ancelotti. Włoski szkoleniowiec dobrze znał Jamesa i liczył na jego pomoc w zajęciu miejsca w środku ligowej tabeli. Wejście do Premier League Rodriguez miał imponujące, ale skończyło się na 6. bramkach i 9 asystach w 26. występach. Zawodnik postanowił opuścić Europę na rzecz katarskiego Al-Rayyan SC. W tym zespole zagrał tylko 15 razy, dokładając 5 goli i 7 asyst.