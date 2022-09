Prezesi Bayernu i Barcelony spotkali się na obiedzie. Rozmawiali o transferze Lewandowskiego

Saga transferowa Roberta Lewandowskiego trwała długo, a początkowe stanowisko prezydenta Bayernu, Oliviera Kahna było jasne – Polak miał wypełnić kontrakt i został w klubie mistrza Niemiec do czerwca 2023 r. Napastnik reprezentacji Polski podczas konferencji prasowej reprezentacji Polski w czerwcu swoją wypowiedzią, że chce odejść z klubu, dał jasny sygnał, że tego lata pożegna się z Bayerem Monachium.

Finalnie transfer Lewandowskiego do FC Barcelony odbył się w dobrych relacjach, a sam Robert już po podpisaniu kontraktu i odbyciu z drużyną Tournee w Stanach Zjednoczonych zjawił się w siedzibie Bayernu gdzie oficjalnie pożegnał się z kolegami i zarządem Bayernu.

„Koniec końców wszyscy są szczęśliwi", powiedział prezes Bayernu, Herbert Hainer cytowany przez Tobiego Atlschaffla. Dziennikarz przekazał, że między klubami panuje przyjacielska relacja, i mimo, że początkowo zachowanie Lewandowskiego w niemieckich mediach wyglądało na pewnego rodzaju bojkot, dziś nikt nie ma do nikogo pretensji i sytuacja została potraktowana poważnie i biznesowo.

FC Barcelona mocno nalegała na transfer, a po przyjściu Lewandowskiego do Katalonii, Xavi, trener FC Barcelony, wychwalał napastnika pod niebiosa i mówił, że jego przyjście to przełom. Bilans Lewandowskiego na starcie sezonu (9 bramek i 2 asysty w 7 meczach) i wkład w drużynę to potwierdzenie słów szkoleniowca. Wtorkowy mecz Ligi Mistrzów to dotąd pierwsza porażka FC Barcelony w obecnych rozgrywkach.

Spotkanie pomiędzy Bayernem Monachium a FC Barceloną był pierwszym starciem Roberta Lewandowskiego z jego byłym klubem po transferze do Dumy Katalonii. Wielki powrót do Monachium nie zostanie długo w pamięci Polaka, bo FC Barcelona przegrała 0:2. Choć pierwsza połowa bramek nie przyniosła, Robert Lewandowski co najmniej dwukrotnie mógł otworzyć wynik. Gole strzelali jednak tylko gospodarze. W 50. minucie wynik otworzył Lucas Hernandez, a cztery minuty później trafienie dołożył Leroy Sane.

Rewanż tych drużyn 26 października na Camp Nou. Przed Lewandowskim nastanie okazja na odegranie się za wtorkowy wieczór na Allianz Arena w Monachium.