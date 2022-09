Polak potrafi. Strzelił takiego gola, że z radości rzucił butem [WIDEO]

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Do sytuacji doszło trzy minuty przed końcowym gwizdkiem. Rydz stracił lewego buta po kontakcie z przeciwnikiem. Pomimo groźnie wyglądającego wejścia, sędzia nie odgwizdał przewinienia. 19-latek długo tego nie rozpamiętywał. Podniósł się, podłączył do akcji i ustalił wynik meczu. Nie zdążył w tym czasie założyć buta, którego trzymał w ręku.

Jego radość była ogromna. Na tyle, że aż rzucił wspomnianym butem. - Wykonujemy rzut z autu, trafia mnie rywal, ja go szturcham, piłka ląduje na mojej stopie i rywal ściąga mi buta – powiedział po spotkaniu zawodnik. Polak, który na murawie pojawił się kilkanaście minut wcześniej przyznał, że znalazł wolną przestrzeń i zwyczajnie nie kalkulował: - Włączyłem się do akcji i nie pozostało mi nic innego jak wtoczyć piłkę do bramki.

Bramka Rydza przypieczętowała cenną wygraną. Taeby FK potrzebuje punktów jak tlenu – po 22 kolejkach tego sezonu zajmują przedostatnie miejsce i grozi im degradacja do czwartego poziomu rozgrywkowego. Do bezpiecznej lokaty tracą 7 punktów.