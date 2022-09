Piłkarze Bayernu nie mają wątpliwości ws. Lewandowskiego

We wtorek 13-tego września w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów Bayern Monachium na Allianz Arena zmierzył się z FC Barceloną. Spotkanie długimi momentami było bardzo wyrównane, jednak finalnie to "Bawarczycy" dzięki bramkom Lucasa Hernandeza i Leroy'a Sane pokonali ekipę Xaviego 2:0. Niewątpliwie był to sentymentalny i emocjonujący mecz dla Roberta Lewandowskiego, który po niespełna dwóch miesiącach ponownie wrócił do Monachium, tym razem jako przeciwnik Bayernu. Po zakończeniu spotkania piłkarze mistrzów Niemiec skomentowali występ kapitana reprezentacji Polski.

Piłkarze Bayernu oceniają występ Lewandowskiego

Wyróżnienie dla najlepszego zawodnika meczu otrzymał 19-letni ofensywny pomocnik Bayernu, Jamal Musiala. Pomimo tego, że piłkarz nie zdobył żadnej bramki, eksperci docenili jego ogromny wkład w konstruowanie akcji "Bawarczyków" i znaczące przyczynienie się do wyniku. Po meczu Musiala bardzo ciepło wypowiedział się o Robercie Lewandowskim.

Barcelona pokonana w Monachium. Lewandowski wrócił i zawiódł

- Zdarza się to każdemu graczowi (o niewykorzystanych okazjach). Miał swoje sytuacje. Czasami to działa, czasami nie. Nie poszło mu dzisiaj dobrze, ale jest świetnym graczem. Musieliśmy być ostrożni - powiedział Jamal Musiala dla "sport1.de"

Kilka słów o występie napastnika Barcelony dorzucił także kapitan Bayernu Monachium, Manuel Neuer. - To także emocjonująca gra dla Lewego, na chwilę wrócił do domu. Ja i nasi obrońcy bardzo dobrze znamy Roberta, ale jeśli węzeł z bramkami pęknie na początku, może też skończyć się inaczej. Dzisiaj szczęście nie było po jego stronie - stwierdził niemiecki bramkarz.

Mario Gomez o Lewandowskim: Grał ze zbyt dużymi emocjami

Były napastnik Bayernu w latach 2009-2013, Mario Gomez, także skomentował wczorajszy występ Roberta Lewandowskiego na Allianz Arena. Obecny ekspert stacji Amazon Prime nie miał wątpliwości, że emocje towarzyszące Polakowi w meczu przeciwko byłym kolegom znacząco wpłynęły na jego skuteczność boiskową. - To był dla niego bardzo sentymentalny mecz. Prawdopodobnie grał ze zbyt dużymi emocjami. Nie był tym killer'em, którym zwykle jest - powiedział 37-latek.