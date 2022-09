20. reprezentacja w rankingu FIFA odstraszyła od gry w Rosji. Koniec z reprezentacją

Po wybuchu wojny w Ukrainie wielu piłkarzy postanowiło opuścić ligę rosyjską, nie chcąc być posądzanym o pośrednie wspieranie brutalnego reżimu. W tym gronie znaleźli się również polscy zawodnicy, dla których kontynuacja kariery w jednym z klubów z tego kraju była nie do zaakceptowania.

Maciej Rybus został w Rosji

Latem z Rosji odeszło trzech polskich piłkarzy - Sebastian Szymański, który został wypożyczony na sezon z Dynama Moskwa do Feyenoordu Rotterdam, Rafał Augustyniak, który po wygaśnięciu umowy z Uralem Jekaterynburg przeniósł się do Legii Warszawa, a także Grzegorz Krychowiak, który odszedł na rok z Krasnodaru do Al-Shabab.

Inną decyzję podjął Maciej Rybus. Lewy obrońca, który od lipca 2017 roku był zawodnikiem Lokomotiwu Moskwa, postanowił nie iść śladem kolegów z reprezentacji i został w Rosji. Na początku letniego okienka transferowego zasilił inny zespół ze stolicy kraju, Spartak. Wskutek tego 33-latek stracił możliwość gry w reprezentacji.

Szwedzcy piłkarze nie zagrają w kadrze po transferze do Rosji

Na podobny krok zdecydowały się władze szwedzkiej federacji, 20. reprezentacji w rankingu FIFA. Prezes SvFF Karl-Erik Nilsson oświadczył, że wszyscy piłkarze, którzy zostali w Rosji, nie będą powoływani do kadry. - Decyzja ma odstraszać przed podejmowaniem takich kroków, pomimo bardzo kuszących ofert finansowych. Dla SvFF oczywiste jest, że tacy piłkarze nie mogą w obecnej sytuacji, kiedy Rosja prowadzi niesprawiedliwą wojnę, reprezentować naszego kraju - powiedział.

Sprawę szerzej opisał dziennik "Expressen", który stwierdził, że oświadczenie władz federacji pojawiło się między innymi na skutek sytuacji z udziałem Norwega, Mathiasa Normanna. Zawodnik nie będzie grał w reprezentacji swojego kraju po tym, jak podpisał kontrakt z Dynamem Moskwa. Selekcjoner reprezentacji Norwegii podkreślił, że nieobecność w kadrze nie ma ram czasowych. Normann na pewno nie zagra w kadrze, dopóki "sytuacja jest, jaka jest". Podkreślił też, że jest "bardzo zaskoczony wyborem" piłkarza.

Dziennikarze opisali również to, z jakiego powodu wcześniej w Rosji występowały tylu szwedzkich piłkarzy. "Rosyjska liga była wśród Szwedów popularna z racji bardzo wysokich zarobków, lecz obecnie nie gra już w niej żaden szwedzki piłkarz" - dodano.