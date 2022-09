Sensacyjny lider duńskiej ligi. Trzon drużyny stanowią nastolatkowie

Po dziewięciu kolejkach ligi duńskiej dosyć niespodziewanie liderem jest drużyna FC Nordsjaelland. Jest to o tyle zaskakujące, że zespół ten w znacznej mierze bazuje na piłkarzach, którzy mają mniej niż 21 lat (średnia wieku to 20,9 roku). W tym sezonie zagrało w nim tylko pięciu graczy, którzy już przekroczyli tę barierę wiekową.

REKLAMA

Zobacz wideo Mueller błyskawicznie reaguje na losowanie LM i wysyła wiadomość do Lewandowskiego. "Panie Lewangoalski"

Sensacyjny lider ligi duńskiej. Ma rękę do młodych i stawia na otwartą grę

Ostatni sezon Nordsjaelland zakończyło na 9. miejscu w tabeli. Nowe rozgrywki rozpoczęło od fantastycznej passy czterech wygranych spotkań. Co prawda w dwóch kolejnych meczach z Aalborgiem i Silkeborgiem zdobyło zaledwie punkt (0:0 i 0:2), ale potem sprawiło sporą sensację, jaką była wygrana 3:1 z FC Kopenhaga, mistrzem kraju.

Po 9 kolejkach zespół zgromadził 20 punktów i niespodziewanie jest liderem ligi. Wszystko to, mając skład oparty na młodych graczach, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w dorosłej piłce. W klubie z miasta Farum wiedzą jednak, jak pracować z młodzieżą, choć pewnie sami nie oczekiwali, że na tym etapie rozgrywek zespół będzie na czele tabeli.

Trener zespołu Flemming Pedersen wydaje się mieć jasno określoną wizję futbolu. Jest ona nastawiona na ofensywę i różnorodność taktyczną, o czym mówił po wygranym 3:2 meczu ligowym z Aarhus. - W tym spotkaniu piłkarze pokazali dużą klasę. Dzisiejszy mecz pokazał, jak bardzo różnorodna może być nasza gra. Potrafimy zaatakować wysokim pressingiem, a gdy zajdzie konieczność, zostajemy niżej. Pokazaliśmy, że naszą grę może cechować elastyczność - powiedział.

Po tym samym spotkaniu szkoleniowiec podkreślał, że zdaje sobie sprawę z walorów technicznych swoich graczy i chciałby, aby ci jak najczęściej z nich korzystali. - Jednocześnie chciałbym zauważyć, że bardzo lubimy być w posiadaniu piłki. W pierwsze połowie było kilka bardzo dobrych i ładnych akcji z piłką przy nodze. Mieliśmy też jednak dużo słabszych momenty, gdy zbyt szybko oddawaliśmy piłkę Aarhus - dodał.

Preferowany przez Pedersena styl gry to tylko jedna z zachęt dla młodych graczy. O tym, że w Nordsjaelland potrafią wypromować utalentowanych piłkarzy, najlepiej świadczy to, gdzie aktualnie występują niektórzy z nich.

Mohammed Kudus trafił do Ajaxu, Kamaldeen Sulemana do Rennes, a Simon Adingra do Brighton (skąd wypożyczono go do Royale Union Saint-Gilloise). Ponadto było tam kilku obecnych reprezentantów Danii, m.in. Andreas Skov Olsen (obecnie Club Brugge) czy Mikkel Damsgaard (Brentford). A kilka miesięcy przed przyjściem Pedersena odszedł stamtąd Mathias Jensen, który wtedy trafił do Celty Vigo (teraz gra w Brentford). Jemu pomógł się wybić Kasper Hjulmand, wówczas trener Nordsjelland, a teraz selekcjoner duńskiej kadry. Nie powinno zatem zdziwić, gdyby w niedługim czasie obecni gracze Nordsjaelland trafili do znacznie mocniejszych klubów.

Młodzi uczą się od starszego, a starszy o młodszych. Michael Essien pracownikiem Nordsjaelland

Dla młodych graczy klubu z Farum równie cennym doświadczeniem jest również stały kontakt z kimś, kto przez lata grał na najwyższym poziomie. Najbardziej rozpoznawalną postacią związaną z tym klubem jest bowiem Michael Essien. Obecnie pełni funkcję asystenta trenera pierwszej drużyny, ale ma za sobą bogatą karierę piłkarską, podczas której reprezentował barwy Chelsea, Realu Madryt czy Milanu.

W sierpniu 2020 roku ogłoszono, że piłkarz trenuje z Nordsjaelland, ale równocześnie przygotowuje się do zawodu trenera. W związku z tym obserwował, jak wygląda praca w drużynie seniorskiej oraz w akademii. Warto dodać, że duński klub współpracuje z akademią Right to Dream z Ghany, przez co Essien uznał go za odpowiednie miejsce do nauki.

Ostatecznie Ghańczyk nie zagrał ani jednego meczu w barwach Nordsjaelland, bowiem we wrześniu 2020 został włączony do sztabu trenerskiego pierwszego zespołu. Pozostaje w nim do dziś i nadal może zdobywać kolejne doświadczenia w pracy z młodymi zawodnikami, jednocześnie służąc im swoją radą. Patrząc na to, jaką rękę do młodzieży ma Nordsjaelland, wydaje się to być układ idealny.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl