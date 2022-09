Bunt piłkarzy w Bayernie Monachium. Coraz więcej problemów Nagelsmanna

Bayern Monachium we wtorek zmierzy się z FC Barceloną w drugim meczu w grupie C w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Spotkanie to będzie bardzo emocjonujące ze względu na fakt, że Robert Lewandowski będzie miał szansę po raz pierwszy stanąć naprzeciwko swojego byłego klubu. Na otwarcie rozgrywek Barcelona pokonała 5:1 Viktorię Pilzno, a Bayern wygrał 2:0 z Interem.

REKLAMA

Zobacz wideo Mueller błyskawicznie reaguje na losowanie LM i wysyła wiadomość do Lewandowskiego. "Panie Lewangoalski"

Kłopoty w szatni Bayernu. Rośnie niezadowolenie zawodników i działaczy klubu

Monachijczycy udanie zainaugurowali Ligę Mistrzów, jednak ich forma w Bundeslidze nie zachwyca. Po świetnym początku i pewnych zwycięstwach w pierwszych spotkaniach wydawało się, że mistrzowie Niemiec są bardzo mocni. Trzy ostatnie spotkania kończyli jednak remisem. W sobotnim starciu 6. kolejki z VfB Stuttgart Bayern wypuścił zwycięstwo w doliczonym czasie gry, a bramkę na wagę remisu 2:2 zdobył Serhou Guirassy.

Brutalna ocena reprezentacji Polski. "Muszę wylać kubeł zimnej wody"

Klub z Monachium zajmuje obecnie w ligowej tabeli 3. miejsce z dorobkiem 12 punktów. To najsłabszy start sezonu w wykonaniu zespołu od 2010 roku. Powoduje to niezadowolenie i irytację prezesa Olivera Kahna. Jak donosi niemiecki "Bild" problemem Juliana Nagelsmanna są również zła atmosfera w szatni i rosnące niezadowolenie piłkarzy. - Nagelsmann czuje, że atmosfera w szatni nie jest najlepsza, dlatego w ostatnich dniach odbył wiele rozmów indywidualnych z piłkarzami. Czasami nawet trzy lub cztery razy dziennie - czytamy.

Największe niezadowolenie wyraża Leon Goretzka, który po kontuzji nie odzyskał miejsca w podstawowym składzie. Lepszej pozycji w zespole chciałby również Ryan Gravenberch.

Lewandowski znajdzie nową rolę w Barcelonie. "Przeistoczy się z egzekutora"

Kolejne spotkanie w Bundeslidze Bayern rozegra w sobotę 17 września. Bawarczycy zmierzą się na wyjeździe z FC Augsburg. Mecz ten rozpocznie się o godzinie 15:30.

Relacja z powrotu Roberta Lewandowskiego do Monachium w Sport.pl i na Gazeta.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. W Monachium jest Dominik Wardzichowski, nasz korespondent na wielki hit Ligi Mistrzów Bayern - Barcelona.