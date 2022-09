Monstrualne pieniądze dla Cristiano Ronaldo: 242 mln euro. Nieugięty

Cristiano Ronaldo nie rozpoczął obecnego sezonu tak, jak mógł tego oczekiwać. Zero goli oraz asyst po 6 meczach w Premier League jest wręcz wynikiem nie do pomyślenia, patrząc na dokonania Portugalczyka. Na jego formę wpływa oczywiście już dość zaawansowany jak na piłkarza wiek, ale również saga transferowa, jaka toczyła się wokół 37-latka.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejszy piłkarz Barcelony. "Największy talent La Masii od czasu Messiego" [Sport.pl LIVE]

Byłemu zawodnikowi Realu Madryt bardzo zależało, aby opuścić Old Trafford w zakończonym już letnim okienku transferowym. To, że Manchester United zakończył ubiegłe rozgrywki dopiero na szóstym miejscu, sprawia, że tej drużyny nie oglądamy w Lidze Mistrzów, co zdecydowanie nie odpowiada dla CR7. Przez duże wymagania zarówno finansowe, jak i odnośnie do projektu, jaki miałby zagwarantować kluczową rolę dla 37-latka, trudno było mu znaleźć nowego pracodawcę. Z pomocną ręką, lecz nie do końca taką, jaką życzyłby sobie Ronaldo wyszło Al-Hilal, które oczywiście nie mogło zagwarantować Ligi Mistrzów, ale niebotyczne pieniądze w ramach rekompensaty już tak.

Cristiano Ronaldo dostał ofertę, na mocy której zarabiałby 2,3 mln euro tygodniowo

Jak informuje portugalski "CNN" klub z Arabii Saudyjskiej zaproponował Portugalczykowi aż 242 miliony euro za dwa sezony gry w ich barwach. Pomimo tego, że Ronaldo mógłby zarabiać 2,3 miliona euro tygodniowo, odrzucił tę ofertę.

O próbie zakontraktowania pięciokrotnego zdobywcy złotej piłki wypowiedział się dla "The Athletic" prezes ligi Arabii Saudyjskiej. - Chcielibyśmy, aby zawodnik taki jak Cristiano Ronaldo grał w naszej lidze - mówi Yasser Al-Misehal.

- Jestem przekonany, że transfer byłby bardzo kosztowny, ale byli inni gracze, którzy opuścili Premier League i przyjechali do naszego kraju - dodaje prezes, nie wykluczając, że do walki o Ronaldo saudyjski klub wróci zimą.

Kownacki nie chciał powołania i bardzo szczerze wyjaśnił to Michniewiczowi. Walczy o MŚ